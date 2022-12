Premier: BGK pozyskał 4 mld dolarów na zakupy zbrojeniowe na amerykańskim rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pozyskał 4 mld dolarów na zakupy zbrojeniowe na amerykańskim rynku – oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki wskazał, że głównym organizatorem konsorcjum był duży bank międzynarodowy. „Warto przy okazji docenić sukces, jaki odniosła pani prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, która przeprowadziła w krótkim czasie bardzo skomplikowaną i trudną operację pozyskania czterech miliardów dolarów na zakupy zbrojeniowe na rynku amerykańskim. Zrobiła to w bardzo trudnym czasie dużego niepokoju na rynkach” – oświadczył premier, cytowany przez serwis ISB news.

„Dodam, że głównym organizatorem konsorcjum był duży bank międzynarodowy. Bez tego nie mielibyśmy jak zapłacić wysokich zaliczek” – podkreślił szef rządu.

Premier zapowiedział, że zrobi „wszystko, by zakumulować środki konieczne” do zakupu nowoczesnej broni, a także nabycia umiejętności jej obsługi, serwisowania, zbudowania w Polsce nowoczesnych fabryk zbrojeniowych.

„To cały ekosystem. Jeżeli wyborcy nam zaufają, umożliwią rządy przez kolejną kadencję, to ten cały proces domkniemy i zbudujemy armię, która w razie konfliktu będzie w stanie poradzić sobie nawet sama, i to nie przez krótki czas, a co najmniej tak jak armia ukraińska. Choć oczywiście pamiętamy o sojusznikach z NATO i na nich też bardzo liczymy” – powiedział szef rządu.

BGK to państwowy bank rozwoju. Inicjuje i realizuje on programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. Odpowiada za realizację strategicznych projektów rozwojowych – przypomina ISB News.

Jak informowaliśmy, w listopadzie br. prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował, że mimo cięć budżetowych, wydatki na uzbrojenie dla Wojska Polskiego zostaną utrzymane. „Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić” – oświadczył.

