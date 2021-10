Wypadek busa z migrantami na A2. Kierowca-Ukrainiec ujęty po ucieczce [+FOTO]

Na wielkopolskim odcinku autostrady A2 doszło we wtorek do wypadku towarowego busa przewożącego migrantów z Bliskiego Wschodu. Kierowca oraz pasażer pojazdu zbiegli z miejsca zdarzenia. Pierwszego z nich już ujęto – okazało się, że to obywatel Ukrainy.

Do wypadku doszło we wtorek rano na 122. kilometrze autostrady A2 pod Nowym Tomyślem w kierunku Świecka. Dostawczy mercedes na czeskich numerach rejestracyjnych przewrócił się na bok. Kierowca i pasażer busa zbiegli z miejsca wypadku. Początkowo rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazywał, że oprócz nich w pojeździe było 15 obcokrajowców bez dokumentów.

Nieoficjalnie wiadomo, że obcokrajowcy byli ciasno upakowaniu z części towarowej pojazdu, który nie był przystosowany do przewozu ludzi. Byli to głównie obywatele Turcji i Iraku najprawdopodobniej zmierzający do Niemiec.

W wyniku wypadku 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Dostawczy Mercedes na czeskich nr wywrócił się na A2 pod Nowym Tomyślem. W części towarowej jechało kilkunastu obcokrajowców. Kierowca i jeden pasażer uciekli. Akcja policji i służb trwa. pic.twitter.com/tZJxmlmZqx — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) October 19, 2021

Później wielkopolska policja podała, że busem łącznie podróżowało 18 osób. Nie było wśród nich dzieci. Imigrantów zabrano do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu celem identyfikacji.

Jak podaje RMF FM, kierowca busa został zatrzymany w pobliskiej miejscowości. Okazał się on obywatelem Ukrainy. Trwają poszukiwania drugiego zbiega.

W poniedziałek podawaliśmy, że w ostatnim czasie mamy do czynienia z falą zatrzymań osób, które przewożą nielegalnych imigrantów w pobliżu wschodniej granicy. W niedzielę policja zatrzymała w Siemiatyczach kierowcę, który wiózł cudzoziemców. Uciekając przed służbami mężczyzna doprowadził do zderzenia z nieoznakowanym radiowozem. Kolejni dwaj cudzoziemcy przewozili samochodami nielegalnych imigrantów i nie zatrzymali się do kontroli drogowej. Jeden z nich, obywatel Iraku, uciekał przed policją ulicami Białegostoku pędząc z prędkością 200 km na godzinę.

Kresy.pl / rmf24.pl / poznan.tvp.pl