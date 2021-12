Rau grozi konsekwencjami za wyroki wobec białoruskich opozycjonistów

Część osób będzie szukała dziury w całym i powodów, dlaczego rzekomo nie można tego robić. W innych państwach przedsiębiorstwa same zabiegały, aby wprowadzić takie przepisy - powiedział rzecznik rządu, cytowany przez portal Polsat News. Zapowiedział kontrole policji oraz sanepidu w firmach. "To będą kontrole oddolne, losowo prowadzone w podmiotach, jak i po zgłoszeniach od obywateli. Ktoś, kto twierdzi, że nie ma podstaw prawnych, aby kontrolować certyfikaty szczepienne, szuka wymówki, by tego nie robić" - oświadczył.

Zadeklarował, że w sanepidzie "wszystkie siły będą przekierowane do weryfikacji działań" przedsiębiorców. "To kwestia wspólnej odpowiedzialności. Jaka jest alternatywa - znowu zamknięcie państwa? My idziemy drogą środka" - dodał.