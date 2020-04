Poczta Polska ma już dane wyborców

Państwowy operator pocztowy dysponuje już podstawowymi danymi obywateli uprawnionych do głosowania. Uzyskanie tych danych było warunkiem przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym.

Informację o przekazaniu Poczcie Polskiej danych personalnych, w tym adresowych, z rejestru PESEL potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji, podał w poniedziałek portal dziennika „Rzeczpospolita”. Dane te miały trafić do operatora pocztowego jeszcze 22 kwietnia. Ma to pomóc pocztowcom w dostarczeniu pakietów z kartą do głosowania wszystkich uprawnionym do tego obywatelom by obecny obóz rządzący mógł z powodzeniem przeprowadzić wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym już w maju. Poziom partycypacji wyborców będzie miał znaczenie dla siły legitymacji przyszłego prezydenta. Wśród dziesięciu kandydatów zdecydowanie największe szanse na zwycięstwo ma wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jednak to nie koniec kłopotów władz państwowych. Dane personalne nie określają bowiem tych obywateli, którzy chcą głosować w miejscowościach innych niż są zameldowani. Obowiązek meldunkowy od dawna jest w Polsce martwym prawem i informacjami o osobach chcących głosować w innych miejscu niż miejsce zamieszkania dysponują tylko samorządy gminne prowadzące spisy wyborców. To właśnie do nich swoje podania składają obywatele chcący dopisać się na głosowania w wybranej miejscowości.

Jednak samorządowcy, przynajmniej ci nie wywodzący się z obozu rządzącego, opierają się jego koncepcji majowych wyborów korespondencyjnych. Na etapie wniosków wojewodów o udostępnienie danych personalnych wszystkich mieszkańców danych jednostek samorządowych ich władze kontestowały tego rodzaju polecenia uznając je za sprzeczne z przepisami określającymi warunki ochrony danych osobowych. I to mimo tego, że w czwartek samorządowcy otrzymali pismo szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który uznał żądanie ze strony Poczty Polskiej jest uprawnione. Liczne gminy oświadczyły jednak, że nie zastosują się do tego, po części z powodu wątpliwości co do autentyczności wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, podejrzewając próbę wyłudzenia informacji. Tak uczynił na przykład prezydent Opola.

Czytaj także: Rzecznik rządu: Tarcza antykryzysowa 3.0 nie ograniczy praw pracowników

rp.pl/kresy.pl