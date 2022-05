Nadawaj paczki z InPost

Usługi kurierskie straciły w ostatnich latach pozycję lidera w zakresie dostawy zamówień z e-commerce, na rzecz Paczkomatów®. Podobnie Paczkomaty® zdystansowały w zeszłym roku wreszcie urzędy pocztowe jako najpopularniejsze miejsce nadawania paczek. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki rosnącej gwałtownie liczbie Paczkomatów® (których jest już w Polsce ponad szesnaście tysięcy), ale przyczyniają się do tego także korzystne ceny i fakt, że zarówno odbiór jak i nadanie paczki z Paczkomatu® są szybkie i proste. Jak nadawać przesyłki kurierskie w Paczkomacie®? Możesz sprawdzić ofertę operatora wprost u źródła: https://inpost.pl/wysylam albo po prostu czytać dalej.

Wysyłka paczek za pomocą aplikacji

Usługi kurierskie straciły, jak już wspomniano, nieco na popularności w e-commerce, ustępując Paczkomatom®, które są obecnie najczęściej wykorzystywaną metodą dostawy przesyłki ze sklepu internetowego. Jest więc prawdopodobne, że też korzystasz z tej oferty, a korzystając z niej zapewne posługujesz się aplikacją InPost Mobile, która znacznie usprawnia cały proces i poszerza ofertę o dodatkowe opcje. Jedną z tych opcji jest właśnie nadawanie przesyłek kurierskich i Paczkomatowych® bez potrzeby drukowania etykiety nadawczej. Jak nadaje się przesyłki kurierskie w aplikacji? Po prostu wybierz przycisk Nadaj na dole ekranu głównego i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Na początek musisz określić typ i gabaryt przesyłki. Do wyboru jest tradycyjna usługa kurierska z dostawą paczki pod wskazany adres oraz dostawa do Paczkomatów®. Natomiast gabaryt to po prostu wymiary przesyłki. W większości firm kurierskich przesyłki kurierskie wyceniane są według wagi, jednak ze względu na specyfikę nadania w Paczkomatach®, o kosztach przesyłki w ramach usługi Szybkie Nadania InPost decydują wymiary przesyłki. Są tu trzy opcje do wyboru, odpowiadające różnym rozmiarom skrytek w Paczkomacie®. Wybór odpowiedniego gabarytu jest więc ważny nie tylko ze względu na cenę usług, ale także ze względów praktycznych – paczkę trzeba fizycznie zmieścić w skrytce. Na szczęście różnią się one od siebie tylko jednym wymiarem, a zresztą nikt kto widział kiedyś Paczkomat® z bliska nie będzie miał problemu z ocenieniem na oko jaki gabaryt wybrać. Zasady są te same dla usług kurierskich i Paczkomatowych®, ponieważ niezależnie od tego gdzie kurier ma zawieźć paczkę, domyślnym miejscem nadania przesyłki są Paczkomaty®. Następnie trzeba określić kto nadaje i odbiera przesyłkę. Na pierwszym ekranie wpisujemy dane odbiorcy: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu adresata. Tutaj wybierzemy też Paczkomat® docelowy. Oczywiście jeśli wybraliśmy wysyłkę do domu, to musimy podać dokładny adres dla kuriera. Jest też możliwość pobrania danych odbiorcy paczki z listy kontaktów w telefonie. Na kolejnym ekranie wpisujemy dane nadawcy przesyłki: wystarczy nazwa i adres e-mail, bo numery telefonów są na stałe przypisane do kont klientów w aplikacji. Na tym ekranie można też wprowadzić dane do faktury VAT. Tutaj też określimy sposób płatności za usługę. Dostępne metody płatności za usługi kurierskie w aplikacji to BLIK, Google Pay, karta płatnicza i szybkie przelewy online.

Po opłaceniu usługi w opisie paczki w aplikacji pojawi się kod QR i kod nadania. Teraz wystarczy odwiedzić najbliższy Paczkomat® (lub punkt obsługi) i zeskanować w nim kod QR z aplikacji. Otworzy się jedna ze skrytek urządzenia, do której można będzie włożyć przesyłkę. I gotowe – paczka nadana. Teraz paczka może już czekać spokojnie na kuriera. Kurierzy InPostu zwykle dostarczają paczki do klientów i Paczkomatów® już następnego dnia po nadaniu. Korzystając oferty Szybkie Nadania w aplikacji można nadawać paczki spontanicznie, nawet w biegu, o każdej porze dnia i nocy, niemalże z dowolnego miejsca.

Usługi kuriera w Szybkich Nadaniach online

Jeśli chcesz sięgnąć po ofertę Szybkich Nadań nie używając aplikacji, to usługa ta dostępna jest także online. Jest to niejako przodek usług dostępnych w aplikacji. Serwis online stanowi ciekawą ofertę ponieważ jest chyba jeszcze prostszy niż aplikacja (wszystko mieści się na jednej stronie) i nie wymaga rejestracji w systemie operatora. Wymaga jednak wydrukowania papierowej etykiety nadawczej, co dla części klientów może być problemem. Sam serwis działa bardzo podobnie do tego z aplikacji. Na górze strony określamy gdzie kurier ma dostarczyć przesyłkę (do jednego z Paczkomatów® czy pod podany adres), jak również jak duża jest paczka (do wyboru są te same trzy gabaryty). Podstawowe wybory i wynikająca z nich cena usług są podsumowane w okienku widocznym cały czas z prawej strony ekranu. Poniżej znajduje się formularz z danymi nadawcy i odbiorcy. Standardowo trzeba podać imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu, jak również dokładny adres, pod który kurier ma dostarczyć przesyłkę (jeżeli taki jest potrzebny). Jeżeli kurier ma ją dostarczyć do jednego z Paczkomatów®, można go wybrać z listy. Po opłaceniu usługi (BLIKiem, kartą, lub przelewem) otrzymamy etykietę nadawczą w formacie pdf. Wystarczy wydrukować ją w dogodnej chwili i nakleić na paczce. Z tak przygotowaną paczką można udać się do dowolnego Paczkomatu® i po zeskanowaniu kodu z etykiety włożyć ją do skrytki. I gotowe – paczka nadana!