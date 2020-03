Kolejne ofiary śmiertelne koronawirusa w Polsce

W niedzielę rano z powodu zakażenia koronawirusem COVID-19 zmarły w Polsce dwie osoby – mężczyzna i kobieta. Liczba zakażonych przekracza pół tysiąca.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 37-letniej kobiety hospitalizowanej w Poznaniu. „Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci […] było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia. Pacjentka była w stanie ciężkim i miała inne współistniejące schorzenia” – portal TVP Info cytuje komunikat Ministerstwa Zdrowia. Zmarła była pierwotnie leczona w szpitalu w w Wolicy koło Kalisza i stamtąd przewieziono ją do Poznania. „Pacjentka przyjechała do nas w skrajnie ciężkim stanie, została przyjęta do odcinka intensywnej terapii szpitala zakaźnego. Poddana została procedurom intensywnej terapii, stan krytyczny niestety się utrzymywał; chora zmarła” – skomentował rzecznik szpitala zakaźnego w Poznaniu, lek. med. Jacek Górny.

Niestety nie jest to jedyna niedzielna ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce. W Radomiu zmarł pierwszy pacjent jaki trafił do tamtejszego szpitala z zakażeniem nowym wirusem. To 43-letni mieszkaniec gminy Radzanów w powiecie białobrzeskim, który pracował jako kierowca w PKS w Grójcu. Pacjent przebywał początkowo na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym szpitala przy ul. Tochtermana, a następnie, ze względu na pogarszający się stan zdrowia, został przeniesiony na OIOM – podała telewizja Polsta News.

Pandemia konrawirusa spowodowała w Polsce siedem ofiar śmiertelnych. Zakażonych jest obecnie 547 osób. Znacznie więcej przebywa w kwarantannie, głównie domowej. Według danych z soboty policja skontrolowała 56 tys. takich osób. Rząd zwiększył niedawno karę za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 tys. do 30 tys. zł.

