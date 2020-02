Gosiewska: nasze poparcie dla Ukrainy jest bezwarunkowe

Wicemarszałek Sejmu z PiS Małgorzata Gosiewska powiedziała na Forum Europa-Ukraina w Jasionce pod Rzeszowem, że Polska popiera europejskie ambicje Ukrainy niezależnie od ocen historii – podaje ukraiński portal Europejska Prawda. To kolejna wypowiedź przedstawiciela obozu rządzącego sprzeczna z poprzednimi deklaracjami o tym, że „Ukraina nie wejdzie z Banderą do UE”.

We wtorek w Jasionce pod Rzeszowem rozpoczęło się dwudniowe XIII Forum Europa–Ukraina. Gosiewska wzięła w nim udział w sesji planarnej pt. „Europa Środkowa i Wschodnia – w poszukiwaniu swojego miejsca na kontynencie”. Jak podaje Europejska Prawda, w Jasionce wicemarszałek Sejmu zapytano o to, czy spory o historię mogą zablokować drogę Ukrainy do UE. Gosiewska odpowiedziała przecząco na to pytanie.

„Nie łączymy tego. Nasze poparcie dla Ukrainy jest bezwarunkowe i nie zależy od naszego dialogu w sferze historii. Inną kwestią jest fakt, że istniejące spory historyczne między Ukrainą a Polską są aktywnie wykorzystywane przez Rosję do licznych prowokacji, żeby wbić klin między nas” – mówiła polityk PiS.

Ukraiński portal cytuje też inną wypowiedź Gosiewskiej utrzymaną w tym duchu: „Polska zawsze i bezwarunkowo wspierała europejską drogę Ukrainy. Tak, jednocześnie podnosimy kwestie historii, ponieważ jest to dla nas ważne i nie ustaniemy, dopóki wszyscy zabici Polacy nie otrzymają godnego pochówku”.

Wicemarszałek Sejmu wyraziła zadowolenie ze zniesienia ukraińskiego zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar. Nazwała to „dobrym sygnałem, który świadczy, że idziemy w dobrym kierunku”.

Jak podaje portal WNP powołując się na PAP, Gosiewska twierdziła też, że Ukraina miejsce w Europie „wywalczyła na kijowskim Majdanie w rewolucji godności” i robi to dalej w Donbasie.

Przypomnijmy, że w listopadzie ub. roku eurodeputowany PiS Witold Waszczykowski wykluczał możliwość blokowania Ukrainie przez Polskę drogi do NATO i UE z powodu kwestii historycznych. Gdy ukraiński dziennikarz przypomniał mu, że jako szef polskiego MSZ powtarzał słowa Jarosława Kaczyńskiego o tym, że „Ukraina z Banderą do UE nie wejdzie”, Waszczykowski odpowiedział, że „chodziło o to, że nie możemy pozwolić, żeby kwestia rosyjskiej agresji stała się podstawą do uchylania się od rozmów o historii”. Podkreślał zarazem, że Polska nigdy nie odwoływała się w stosunku Ukrainy do szantażu.

