Rafał Trzaskowski poszedłby w Marszu Niepodległości ale stawia warunek

W Lesznie kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wystąpił w poniedziałek na niedoszłej debacie. Andrzej Duda wybrał bowiem inną niedoszłą debatę w Końskich.

W związku z brakiem porozumienia między sztabami dwóch kandydatów wystąpili oni w poniedziałek oddzielnie w ramach programów przygotowanych przez dziennikarzy – z TVN w przypadku Rafała Trzaskowskiego i TVP w przypadku Andrzeja Dudy. Portal „Do Rzeczy” relacjonuje wypowiedzi tego pierwszego z „Areny prezydenckiej” w Lesznie.

Liberalny kandydat wypowiedział się nawet o Marszu Niepodległości. Jak stwierdził – „Mówiłem od początku, że jeżeli nie będzie polityczny, to ja bardzo chętnie wezmę w nim udział”. Twierdził także, że większość obywateli głosujących w pierwszej turze wyborów prezydenckich opowiedziała się za zmianą w Polsce – „Ja tą zmianę oferuję, będzie to prezydentura niezależna, wyciągnę rękę do wszystkich. Cieszy mnie, że po stronie opozycyjnej wszyscy chcą rozmawiać o programie”.

Trzaskowski twierdził, że będzie w stanie utrzymywać „partnerskie” relacje z partią z której się wywodził, natomiast Andrzeja Dudę oskarżył o to, że „boi się prezesa i własnej partii”. Twierdził także, że jest w stanie współpracować z rządem Prawa i Sprawiedliwości choć jednocześnie oskarżył go o „ukrywanie” stanu finansów publicznych.

Trzaskowski zadeklarował, że jest zwolennikiem wprowadzenia do polskiego prawa formalnych związków homoseksualistów. Jednak jest przeciwny przyznaniu im prawa do adopcji dzieci. Na płaszczyźnie polityki zagranicznej kandydat Koalicji Obywatelskiej zadeklarował poglądy podobne do obecnego prezydenta uznając, że dla Polski najważniejsze są „silne NATO i silna Unia Europejska” podkreślając przy tym – „To myśmy sprowadzili amerykańskie wojska do Polski, a PiS to dobrze kontynuował, co trzeba im oddać”.

„Donalda Tuska nie ma już w polskiej polityce, już czas żeby nie było w niej Jarosława Kaczyńskiego” – powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

dorzeczy.pl/kresy.pl