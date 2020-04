Polityk partii Gowina twierdzi, że państwo okazało całą swoją słabość wobec pandemii

Andrzej Sośnierz poseł Porozumienia – partii satelickiej Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że państwo polskie słabo radzi sobie ze zwalczeniem pandemii SARS COVID-19.

Sośnierz udzielił wywiadu portalowi dorzeczy.pl. Poseł ten uznał, że wbrew oficjalnym danym, według których w Polsce jest 9,4 tys. zarażonych nowym koronawirusem, liczba ta może sięgać nawet 30 tys. Skąd taki wniosek? – „Śmiertelność z powodu COVID-19 wynosi około 1–1,5 procent. Jeżeli przyjmiemy, że jest 100 zmarłych, to znaczy, że było 10 tys. zakażonych. W Polsce mamy ponad 300 zmarłych, czyli 30 tys. zakażonych. To jest oczywiście uproszczone wyliczenie, ale się sprawdza” – twierdzi Sośnierz.

Wskazując na to, że w Korei Południowej odnotowuje się wyraźnie niższą niż w krajach europejskich śmiertelność u osób zakażonych SARS COVID-19 , Sośnierz twierdzi, iż jest to spowodowane szerokim stosowaniem testów i wykrywaniem nosicieli bezobjawowych. Tymczasem w Polsce „bezobjawowych nosicieli wykrywa się bardzo słabo”.

Były szef Narodowego Funduszu Zdrowia skrytykował organizację testowania podejrzanych o nosicielstwo koronawirusa w Polsce – „Ludzie potencjalnie zakażeni dzwonią do sanepidu, a tam słyszą, że nie kwalifikują się do testu. Albo pacjent musi przejechać do stacji pół miasta i po drodze zakazić tych, których spotka. To jest katastrofa”. Podaje konkretny przykład w postaci braku testów dla pracowników służby zdrowia lub strażaków – „kadeci ze szkoły pożarnictwa czekają pięć dni na wynik”, gdy tymczasem „minister Szumowski mówi, że mamy możliwość zrobienia 20 tys. testów w ciągu doby”.

Sośnierz opowiedział się w wywiadzie za zwiększenie liczby testowanych osób oraz „odpowiednie zbieranie próbek” przy zachowaniu izolacji wobec osób podejrzanych, co według niego pozwoliłoby znieść wszystkie obostrzenia w ruchu i funkcjonowaniu obywateli w ciągu 40 dni. Ocenił też, że „zamknięcie lasów i parków było nierozsądne, więc dobrze, że rząd wycofuje się z tego w pierwszej kolejności”.

„Jestem członkiem Zjednoczonej Prawicy, gdzie dużo się mówi o silnym państwie, ale tutaj państwo okazało całą swoją słabość” – podsumował działania władz Sośnierz – „Z koronawirusem walczymy już dwa miesiące, a system wciąż nie działa. Jedno laboratorium powinna wykonywać co najmniej 2 tys. badań na dobę. Jeżeli robimy 10 tys. testów dziennie, to wystarczy pięć maszyn. A Ministerstwo Zdrowia mówi, że ma do dyspozycji ponad 90 laboratoriów. To co one robią? 100 badań dziennie? To jest wstyd”.

