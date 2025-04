Klaus Schwab nie jest już przewodniczącym Światowego Forum Ekonomicznego

Klaus Schwab zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Światowego Forum Ekonomicznego po 53 latach prezesury. Organizacja odpowiada za coroczne konferencje najbogatszych światowych korporacji i przywódców politycznych w szwajcarskim mieście Davos. Po ogłoszeniu decyzji Schwaba podkreślono, że Forum będzie nadal pełniło funkcję „organizatora postępu”.

Założyciel Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego organizacji, którą kierował od jej powstania w 1971 r. O decyzji poinformowano 21 kwietnia. 88-letni Schwab ogłosił, że ustępuje „ze skutkiem natychmiastowym”, rezygnując także z członkostwa w Radzie Powierniczej.

Światowe Forum Ekonomiczne jest znane z organizacji corocznych spotkań elit politycznych, gospodarczych i naukowych w szwajcarskim Davos. Co roku w wydarzeniu bierze udział około 2 tys. uczestników, w tym szefowie państw i rządów, liderzy korporacji, intelektualiści i dziennikarze. Uczestniczyli w nim m.in. Xi Jinping, Władimir Putin, Donald Trump i wielu innych liderów.

„W czasach, kiedy świat przechodzi tak szybką transformację, potrzeba głębokiego dialogu, który byłby w stanie poruszać się w tak skomplikowanym otoczeniu, nigdy nie była tak krytycznie ważna” – napisał Schwab w oświadczeniu opublikowanym przez WEF.

Obowiązki tymczasowego przewodniczącego powierzono Peterowi Brabeckowi-Letmathe, byłemu prezesowi i dyrektorowi generalnemu Nestlé. Został on jednogłośnie wybrany przez zarząd Forum podczas specjalnego posiedzenia. Powołano również komitet poszukiwawczy odpowiedzialny za wybór stałego następcy Schwaba.

W komunikacie wydanym po ogłoszeniu decyzji Schwaba podkreślono, że Forum będzie nadal pełniło funkcję „organizatora postępu”, wspierającego międzynarodowy dialog i współpracę w obliczu dynamicznych zmian.

Decyzja o odejściu Schwaba zapadła w kontekście pojawiających się w ostatnich miesiącach zarzutów pod jego adresem. W czerwcu ubiegłego roku sześć pracownic organizacji przekazało, że były molestowane przez menedżerów wyższego szczebla. Dwie inne miały być molestowane przez gości VIP.

Co więcej, kilka źródeł „Wall Street Journal” podało, że molestowania wobec niemal każdej kobiety, z którą współpracował, dopuszczał się sam Klaus Schwab. Miał on notorycznie wygłaszać komentarze na temat wyglądu kobiet z seksualnym podtekstem. To jednak nie koniec. Co najmniej sześć pracownic zostało zwolnionych lub w inny sposób ukaranych za zajście w ciążę i udanie się na urlop macierzyński.

„WSJ” opisał też, że niemiecki ekonomista stosował ageism, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Schwab miał zdecydował, że musi odmłodzić personel forum w Davos. W efekcie nakazał zwolnienie grupy pracowników powyżej 50 lat.

Według relacji dziennikarzy, gdy założyciel Światowego Forum Ekonomicznego dowiedział się, że trwają prace nad demaskującym go tekstem, próbował wywrzeć presję na redakcję, aby ta nie publikowała artykułu.

Kresy.pl/Independent.co.uk