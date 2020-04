Gowin uznał, że przeprowadzenie wyborów 10 maja będzie nielegalne

Lider satelickiej wobec Prawa i Sprawiedliwości partii – Porozumienia ponownie podkreślił swój sprzeciw wobec pierwotnego terminu przeprowadzenia wyborów prezydenckich.

Jarosław Gowin wystąpił w środę w programie telewizji TVN „Kropka nad i”. Jak powiedział prezes partii Porozumienie – „Moim zdaniem wyborów 10 maja nie da się zorganizować. Trzeba byłoby wielokrotnie złamać przepisy, prawo, to byłyby przepisy łatwe do podważenia. Może przede wszystkim dlatego, że karty do głosowania miałyby być rozdawane bez potwierdzenia” – przytoczył portal wPolityce. Były wicepremier w rządzie PiS ocenił, że „Nie da się bezpiecznie przeprowadzić typowych wyborów w ciągu najbliższych 2 lat”.

Stwierdzając, że jest gotowy do kompromisu, Gowin jeszcze raz zaproponował projekt zmiany konstytucji przygotowany przez jego partię – „Prezydent byłby wybierany na jedną 7-letnią kadencję” – co według Gowina byłoby najłatwiejszym sposobem legalnego odsunięcia wyborów prezydenckich w czasie. Jednak to nie jedyna propozycja tego polityka – „Jeżeli opozycja odrzuci tę propozycję, mam ofertę kompromisową wobec PiS. Przygotujmy porządnie od strony legislacyjnej ordynację korespondencyjną, dobrze to zorganizujmy i przeprowadźmy wybory na przykład w połowie sierpnia”.

Mówiąc o debacie jaka trwa wśród polityków na temat wyborów Gowin zadeklarował – „Jestem wściekły na siebie i całą klasę polityczną, że rozmawiamy teraz o wyborach. Powinniśmy koncentrować się na walce z epidemią i walce o ratowanie polskiej gospodarki”. Jednocześnie wyraził przekonanie, że wszyscy posłowie należący do Porozumienia, którzy dostali się do Sejmu z list PiS pozostaną wobec niego lojalni i zagłosują za projektem ustawy przygotowanym przez swoją partię.

Jarosław Gowin od tygodni kontestuje plany partii rządzącej aby przeprowadzić wybory prezydenckie już w maju. Z powodu swojego sprzeciwu wobec forsowania takiego terminu przez PiS prezes Porozumienia podał się do dymisji ze stanowiska premiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego, choć jego partia pozostała w koalicji rządzącej.

We wtorek środki masowego przekazu podały, że aby uzyskać poparcie dla swojej koncepcji wyborów Gowin rozmawia z szefem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. W poniedziałek Gowin dał do zrozumienia, że na tle wyborów może dojść do wyjścia jego partii z koalicji rządzącej i otwartego przeciwstawienia się planom kierownictwa PiS. Jarosław Kaczyński i jego partia dążą do przeprowadzenia wyborów jeszcze w maju proponując przeprowadzenia ich na zasadzie korespondencyjnej.

