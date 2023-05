Politico: Pentagon nie będzie sprzeciwiał się przekazaniu F-16 na Ukrainie przez kraje trzecie

Według środowego artykułu portalu Politico, urzędnicy Pentagonu nie będą sprzeciwiać się transferowi myśliwców F-16 na Ukrainę przez kraje trzecie.

Jak poinformował w środę portal Politico, urzędnicy Pentagonu nie będą sprzeciwiać się transferowi myśliwców F-16 na Ukrainę przez kraje trzecie.

Choć Biały Dom wielokrotnie odrzucał możliwość wysłania F-16, nigdy nie wykluczał zgody na ich przekazanie przez państwo trzecie.

Poproszony o komentarz na temat możliwości wysłania F-16 na Ukrainę przez inne kraje, rzecznik Pentagonu odniósł się do artykułu opublikowanego w styczniu 2023 roku, w którym inny anonimowy urzędnik agencji powiedział: „Nie sądzę, abyśmy byli przeciwni” pomysłowi przekazania samolotów Ukrainie przez państwa trzecie.

Zobacz też: Niemcy nie do dołączą do inicjatywy pozyskania myśliwców dla Ukrainy

Przypomnijmy, we wtorek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkał się z premierem Holandii, Markiem Rutte. Według oficjalnego komunikatu strony brytyjskiej, rozmowy dotyczyły m.in. udostępnienia Ukrainie zachodnich myśliwców, głównie F-16. Jak podano, obaj premierzy „uzgodnili, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby dostarczyć Ukrainie zdolności w zakresie walki powietrznej, wspierając ją we wszystkim, od szkoleń po zamówienie F-16”.

Brytyjski premier zaznaczył też, że uważa, iż Ukraina ma prawo być w NATO, a obaj premierzy są zgodni co do znaczenia tego, by Ukraina otrzymywała wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w dłuższym okresie. Miałoby to zagwarantować, że będzie ona w stanie odstraszyć przyszłe ataki.

Deklaracja Wielkiej Brytanii i Holandii w sprawie rozmów o stworzeniu międzynarodowej koalicji została bardzo pozytywnie przyjęta w Kijowie.

Na szczycie obecny jest też prezydent Andrzej Duda. Został zapytany przez dziennikarzy, czy Polska może do takiej koalicji dołączyć. W odpowiedzi zaznaczył, że Polska jest w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

– To my przekazaliśmy niespotykane ilości uzbrojenia jeżeli chodzi o UE, my przekazaliśmy ponad 300 czołgów Ukrainie, przekazaliśmy prawie wszystkie nasze MiGi-29, o które Ukraina nas od samego początku konfliktu prosiła – powiedział prezydent.

W kwestii możliwości przekazania Ukrainie jakiś polskich myśliwców F-16, Andrzej Duda zaznaczył, że Polska ma ich „relatywnie bardzo niewielką liczbę”. Zapewnił zarazem, że strona polska jest gotowa wspierać szkolenie pilotów ukraińskich.

– My mamy relatywnie bardzo niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów – o tym rozmawiałem z panem premierem, ministrem obrony narodowej już jakiś czas temu. Natomiast liczba samolotów F-16, które mamy nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek ich części Ukrainie – oświadczył prezydent.

Kresy.pl/Politico