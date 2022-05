Litwa przekaże Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 15 mln euro

Litwa przekaże Ukrainie kolejną partię pomocy wojskowej, tym razem o wartości 15,5 mln euro.

Litewskie siły zbrojne przekażą Ukrainie dwadzieścia transporterów opancerzonych M113, dziesięć ciężarówek wojskowych i dziesięć samochodów terenowych do pracy saperskiej – poinformowało w środę ministerstwo obrony Litwy.

Według ministerstwa koszt przygotowanej partii to około 15,5 mln euro. Łącznie Litwa przekazała już Ukrainie pomoc wojskową o wartości około 100 mln euro.

We are preparing a NEW support shipment to 🇺🇦. 20 M113 armored vehicles, 10 military trucks and 10 SUVs (for demining operations) will be delivered to 🇺🇦 soon!

🇱🇹 Stands together with 🇺🇦! #РазомДоПеремоги

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022