Policja zatrzymuje za „podżeganie do nienawiści wobec uchodźców” na portalach społecznościowych

Polska policja poinformowała w piątek, że w Lublinie zostało zatrzymanych 4 mieszkańców województwa lubelskiego, którzy według policji nawoływali do przestępstw z nienawiści i ataków na uchodźców na portalach społecznościowych.

To mężczyźni w wieku 26, 29,30 i 35 lat. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Puław zatrzymali 29-letniego mieszkańca gminy Wąwolnica, podejrzanego o publiczne nawoływanie do nienawiści do osób pochodzących z Bliskiego Wschodu. 29-latek na jednym z portali społecznościowych zamieścił wulgarny wpis, w którym publicznie nawoływał do nienawiści takich osób oraz je znieważył. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli też sprzęt służący do popełnienia przestępstwa. 29-latek zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego.

Z kolei kryminalni z powiatu świdnickiego zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Mełgiew, który miał na portalu społecznościowym umieścić komentarz na jednym z wątków dyskusyjnych.

Zatrzymany przez policjantów z Tomaszowa Lubelskiego 30-letni mieszkaniec gminy Tyszowce miał za pośrednictwem portalu społecznościowego miał zamieścić na grupie wpis „propagujący mowę nienawiści”.

Z kolei kryminalni z chełmskiej komendy zatrzymali 26-letniego mieszkańca gminy Kamień, który na portalu społecznościowym zamieszczał wpisy nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym wobec uchodźców z Ukrainy oraz Bliskiego Wschodu.

W czwartek MSW Ukrainy podało, że w ciągu tygodnia od początku rosyjskiej agresji, z Ukrainę musiało opuścić prawie 875 tys. ludzi. Ponad połowa z nich, 454 tys., wyjechała do Polski. Na drugim miejscu są Węgry, dokąd bezpośrednio udało się z Ukrainy 116 tys. osób. Ponadto. 67 tys. wyjechało na Słowację, 45 tys. do Rumunii, a 79 tys. do Mołdawii.

Strona ukraińska zaznacza, że Unia Europejska zapewnia ukraińskim uchodźcom prawo do życia, podjęcia pracy, pomocy medycznej czy dostępu do systemu edukacji od razu, przez okres do jednego roku, bez konieczności przechodzenia długotrwałych procedur azylowych. Po zakończeniu 90-okresu bezwizowego, dzięki zmianom w prawodawstwie unijnym, Ukraińcy mają mieć zagwarantowany status uchodźcy. W razie dalszego trwania konfliktu lub braku możliwości bezpiecznego powrotu do ojczyzny, może on zostać przedłużony o kolejne dwa lata.

