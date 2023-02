Policja zatrzymała trzech Ukraińców pod zarzutem rozboju

Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu do sprawy rozboju zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 19, 27 i 40 lat. W trakcie zdarzenia sprawcy zaatakowali mężczyznę, który wsiadł do auta z oznaczeniami taksówki.

Jak poinformowała gdańska policja, funkcjonariuesze z komisariatu we Wrzeszczu do sprawy rozboju zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 19, 27 i 40 lat. W trakcie zdarzenia sprawcy zaatakowali mężczyznę, który wsiadł do auta z oznaczeniami taksówki. Podczas jazdy napastnicy założyli 40-latkowi foliową siatkę na głowę, zaczęli go dusić, bić, a następnie ukradli mu między innymi kurtkę, portfel z dokumentami i telefon. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za rozbój i usiłowanie wykonania nieautoryzowanych transakcji kradzioną kartą bankomatową. Wczoraj sąd aresztował ich na trzy miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.

29 stycznia policjanci z komisariatu we Wrzeszczu odebrali zgłoszenie o rozboju, do którego doszło w samochodzie. Podczas zdarzenia na al. Grunwaldzkiej pokrzywdzony zatrzymał auto, które miało oznaczenia taksówki i usiadł na przednim fortelu pasażera. Po chwili siedzący z tyłu mężczyźni zaatakowali 40-latka. Napastnicy założyli pokrzywdzonemu foliową siatkę na głowę, zaczęli dusić, bić pięściami, a następnie ukradli pokrzywdzonemu kurtkę, portfel z dokumentami, kartę bankomatową, kluczyki do samochodu i telefon. Ostatecznie sprawcy wyrzucili 40-latka z samochodu i odjechali. Zgłaszający wycenił straty na prawie 2 tysiące złotych.

Policjanci od razu po otrzymaniu zgłoszenia pojechali na miejsce zdarzania i dokładnie sprawdzili ten rejon. Funkcjonariusze zabezpieczyli do tej sprawy monitoring, zdobyli i szczegółowo przeanalizowali wiele informacji. W trakcie prowadzonych czynności kryminalni między innymi ustalili pojazd, którym poruszali się sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania. 7 lutego w godzinach porannych policjanci zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy i zabezpieczyli samochód marki Skoda Octavia, którym poruszali się sprawcy. Tego samego dnia kryminalni z Wrzeszcza ustalili miejsce pobytu drugiego z podejrzanych w tej sprawie. Funkcjonariusze weszli do jednego z salonów gier i podczas przeszukania pomieszczenia na zapleczu lokalu zatrzymali 19-latka z Gdańska. Kilka godzin później na terenie Sopotu w ręce funkcjonariuszy wpadł 40-letni mężczyzna – trzeci z napastników.

Trzej obywatele Ukrainy zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty za rozbój oraz za usiłowanie wykonania transakcji kartą bankomatową należącą do pokrzywdzonego. Wczoraj sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Za przestępstwo rozboju grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Za usiłowanie kradzieży z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

