Polacy trwają na Litwie choć jest ich nieco mniej – wyniki spisu ludności

Ujawniono pierwsze wyniki spisu ludności Litwy. Polacy stanowili w zeszłym roku podobną proporcję jej mieszkańców co dziesięć lat wcześniej.

Wyniki dotyczące narodowości poszczególnych obywateli Litwy pojawiły się już na publicznej stronie internetowej poświęconej spisowi ludności, jaki przeprowadzono w 2021 r. Wynika z niego, że w kraju tym żyło 183 421 Polaków. Dla porównania spisie z 2011 r. odnotowano ich 200 317.

Jednak spadek liczby naszych rodaków odbywał się równocześnie z trendem demograficznym kruczenia się całego społeczeństwa Litwy. Według spisu z 2011 r. na Litwie mieszkało jeszcze 3 043 429 osób. Dekadę później kraj ten był zamieszkany przez 2 810 761. Tym samym Polacy stanowią obecnie 6,52 proc. ludności Litwy co jest wynikiem zbliżonym to udziału równego 6,58 proc. sprzed 11 laty.

W samym Wilnie mieszkało w 2011 r. 85 438 Polaków w porównaniu do 88 408 przed dekadą. Jednak ponieważ liczba mieszkańców miasta w tym okresie wzrosła, udział naszych rodaków spadł z 16,51 proc. do 15,35 proc.

W otaczającym miasto rejonie wileńskim Polacy, po raz pierwszy w powojennej historii, stracili bezwzględną większość. 45 020 Polaków nadal jednak jest najliczniejszą grupą w tym rejonie stanowiąc 46,75 proc. W 2011 było ich tam 49 648 stanowiący 52,07 proc. mieszkańców. Podmiejski rejon był jednym z niewielu w którym liczba ludności wzrosła – z 95 348 do 96 295.

Jedynym rejonem na Litwie, w którym Polacy nadal stanowią bezwzględną większość jest rejon solecznicki. Jednak i tam liczba Polaków spadła w ciągu dekady z 26 858 do 22 934, a ich proporcja z 77,75 proc. do 76,31 proc.

Polacy mieszkają ciągle z zauważalnych liczbach w innych rejonach obejmujących częściowo obszar województwa wileńskiego II Rzeczpospolitej. W rejonie trockim żyje nadal 8 823 Polaków stanowiących 27,53 proc. jego mieszkańców. W 2011 r. było to odpowiednio 10 362 i 30,11 proc. W rejonie święciańskim było 5 585 co stanowiło 24,31 proc. Dziesięć lat wcześnie było to 7 239 i 25,98 proc.

W rejonie elektreńskim Polaków było 1 573 czyli 6,72 proc. Dziesięć lat wcześniej było ich tam 1 769 i 7,08 proc. W rejonie szyrwinckim doliczono się 1 290 Polaków stanowiących 8,53 proc. zaludnienia tego regionu. Dziesięć lat wcześniej było ich tam 1 628 i 9,27 proc.

Łącznie w całym okręgu wileńskim żyje 170 919 czyli 93,18 proc. wszystkich Polaków na Litwie. Polscy mieszkańcy Wilna stanowią 46,58 proc. wszystkich rodaków w tym kraju.

Poza okręgiem wileńskim Polaków jest już niewielu i żyją zazwyczaj w rozproszeniu. O ile w rejonie wisagińskim jest ich jeszcze 2 011 co przekłada się na 10,24 proc. udziału, to w rejonie malackim 1 035 to 6 proc. całej jego ludności. W Kownie Polaków jest 1086, a w rejonie orańskim 1 351. W innych jednostkach samorządu terytorialnego Polaków jest mniej niż tysiąc.

Inaczej niż poprzednie spisy ludności, ten z 2011 r. nie był prowadzony przez ankieterów docierających do mieszkań, ale polegał na zestawieniu informacji ze wszystkich państwowych baz danych personalnych. Wywołało to protesty reprezentantów polskiej społeczności, którzy twierdzili, że taki sposób obliczania ludności kraju i narodowości poszczególnych obywateli może doprowadzić do zaniżenia jej liczebności. Związek Polaków na Litwie wyszedł nawet z inicjatywą przeprowadzenia liczenia we własnym zakresie.

