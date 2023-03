Podpisano umowę w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce

Przedstawiciel Służby odpowiadał we wtorek przed członkami parlamentarnej komisji służb specjalnych, jak podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap. Według relacji wywiadu pierwsze dziecko przywódcy Korei Północnej Kim Dzong-una jest synem, podczas gdy płeć jego trzeciego dziecka nie została stwierdzona.

„Nie mamy szczegółowych dowodów na to, że jego [Kim Dzong Una] pierwsze dziecko jest synem. Ale jesteśmy przekonani, że to pierwsze dziecko z pewnością jest synem na podstawie danych wywiadowczych, które zostały udostępnione" - przekazał deputowany Yoo Sang-beom z partii rządzącej. Stwierdził on, że nie ma podstaw do tego by sądzić, iż syn przywódcy KRLD ma problemy zdrowotne, jak głoszą cyrkulujące u południowego sąsiada plotki.