Pociski manewrujące JASSM-XR? Morawiecki: Będę do tego dążył

Polski premier spotkał się w środę z kierownictwem Lockheed Martin, największego amerykańskiego kontrahenta w dziedzinie obronności, w celu omówienia możliwości przyspieszenia dostaw amerykańskiego sprzętu wojskowego do kraju.



Premier Mateusz Morawiecki podczas środowej wizyty w Stanach Zjednoczonych przekonywał, że Lockheed Martin, amerykański producent sprzętu wojskowego, „tworzy bezpieczeństwo Polski”.

Mateusz Morawiecki wygłosił komentarz podczas briefingu prasowego po wizycie w zakładach lotniczych Lockheed Martin w Marietta w stanie Georgia. „Fabryka Lockheed Martin nie tylko produkuje sprzęt wojskowy, ale także tworzy bezpieczeństwo Polski” – powiedział Morawiecki.

Dodał, że jego wizyta w zakładzie była podyktowana koniecznością przyspieszenia dostaw kupowanego przez Polskę sprzętu wojskowego produkcji amerykańskiej.

Odnosząc się do zakupu przez Polskę myśliwców F-35 firmy Lockheed, Morawiecki powiedział, że są to najnowocześniejsze samoloty tego typu na świecie, a posiadanie ich stawia Polskę w wąskiej elicie krajów, które je eksploatują.

Morawiecki powiedział dziennikarzom, że będzie również dążył do tego, aby Polska „ednym z pierwszych krajów została wyposażona w precyzyjne pociski manewrujące JASSM o ekstremalnym zasięgu firmy Lockheed Martin, JASSM-XR.

Stwierdził: „Moje długie rozmowy tutaj były bardzo owocne i myślę, że cała współpraca zostanie przedłużona. Być może uda nam się zdobyć rakiety o zwiększonym zasięgu. Nasze bezpieczeństwo można wzmocnić współpracując z takimi dostawcami jak ta firma.”

W marcu 2016 r. Lockheed Martin rozpoczął analizę ulepszonego projektu skrzydła dla pocisku w celu dalszego zwiększenia zasięgu. We wrześniu 2018 roku korporacja otrzymała kontrakt na opracowanie wariantu „Extreme Range”. Broń waży około 2300 kg i dostarcza głowicę o masie 910 kg na odległość 1900 km.

🇵🇱🇺🇸 During the 2nd day of his visit to the United States of America, PM @MorawieckiM met with the board members of @LockheedMartin – the largest US armaments factory. He was also presented with concern’s flag aircraft: F-35 Lightning and C-130 Hercules. pic.twitter.com/rcXqpaV9QI

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) April 12, 2023