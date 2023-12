Po przyjęciu do UE ukraińscy rolnicy mogą otrzymać 3 razy więcej niż polscy

Z najnowszego raportu Instytutu Gospodarki Niemieckiej wynika, że po przyjęciu Ukrainy do UE ukraińscy rolnicy mogą otrzymać 3 razy więcej środków niż polscy.

Przyjęcie Ukrainy do UE będzie kosztować unijny budżet rolny ok. 90 miliardów euro – podał w czwartek Tygodnik Rolniczy, powołując się na najnowszy raport Instytutu Gospodarki Niemieckiej. Oznacza to, że Ukraina otrzymałaby ze Wspólnej Polityki Rolnej znacznie więcej niż Rumunia (21 mld euro) czy Polska (31 mld euro).

Eksperci instytutu wskazali, że konsekwencje finansowe pełnego członkostwa Ukrainy w UE w latach 2021–2027 wyniosą około 130–190 miliardów euro. Od 70 do 90 miliardów euro z tej kwoty zostanie przeznaczone na dotacje rolne, a od 50 do 90 miliardów euro na politykę spójności.

Tygodnik Rolniczy podkreśla, że obecnie z unijnej pomocy nie korzystają ukraińscy rolnicy, lecz gigantyczne agroholdingi. “Obecne rozwiązania powodują, że z unijnej pomocy nie korzystają biedni ukraińscy rolnicy, a 12 największych agroholdingów, z których każdy dysponuje powierzchnią na poziomie 0,5 mln ha i większą. Gros kapitału tych koncernów to największy biznes Europy Zachodniej. To tam płyną unijne pieniądze” – medium cytuje Artura Balazsa, byłego ministra rolnictwa.

Przywódcy UE zgodzili się w czwartek na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią oraz na przyznanie Gruzji statusu kraju kandydującego.

Należy przypomnieć, że choć Ukraina nie należy do UE, to ukraińscy rolnicy dostali pieniądze z Unii. Ukraiński resort rolnictwa podaje, że w ramach wsparcia dla “drobnych” ukraińskich rolników (do 120 ha) UE przeznaczyła 50 mln euro pomocy.

tygodnik-rolniczy.pl / Kresy.pl