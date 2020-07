Posłowie Bosak i Kamiński w sejmie: dyrektywa UE zlikwiduje polską branżę transportową [+Video]

Posłowie koła poselskiego Konfederacji, Krystian Kamiński i Krzysztof Bosak podczas sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, argumentowali, że wprowadzenie zmian spowoduje zamknięcie wielu polskich firm transportowych.

Podczas sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, głos zabrali posłowie Konfederacji wywodzący się z Ruchu Narodowego, Krystian Kamiński i Krzysztof Bosak. Ich zdaniem zmiany w prawie narzucone przez Unię Europejską są spowodowane nieradzeniem sobie Francji i Niemiec z polską konkurencją w branży transportu.

„Za parę dni zacznie obowiązywać dyrektywa unijna o delegowaniu pracowników. Rozmawialiśmy już tydzień temu o tym, co spowoduje. Zostanie ograniczony czas dla firm delegujących na jaki mogą delegować pracowników. Zostaną ograniczone miejsca, gdzie mogą być delegowani, czyli nie będą mogli być delegowani w stacjonarnych zawodach, gdzie się jest przez dłuższy czas, czyli miesiące, lata. Zostanie ograniczona możliwość wystawiania A1”. – przekonywał poseł Krystian Kamiński.

Nie zgodził się z zapewnieniami rządu, że zmiany nie dotkną polskich firm, jego zdaniem dyrektywa zobowiąże ZUS do kontroli tych A1. „Czyli ZUS będzie w krzyżowych kontrolach blokował dostęp dla polskich firm”.

„Państwo Polskie będzie de facto wpływało na to, że firmy nie będą w stanie delegować pracowników za granicę. To jest problem, ponieważ te firmy delegujące, których w Polsce jest około 90 tysięcy, przynoszą ogromny dochód” – dodawał. Poseł Kamiński zaznaczył, że firmy o których mowa przynoszą miliardy złotych do polskiego budżetu, a ilość delegowanych pracowników wynosi nawet 350 tysięcy.

„Obiecywano nam, że w UE wygrywać będą lepsi, którzy mają bardziej innowacyjne rozwiązania i lepsze rynki. I tak było, dopóki w którejś branży nie zaczęła wygrywać Polska” – komentował były kandydat Konfederacji na prezydenta, Krzysztof Bosak.

Zdaniem posła polski rząd dopuścił do sytuacji, że możliwe jest wprowadzenie szkodliwej dla polskiego rynku dyrektywy, brak „ostentacyjnego sprzeciwu” i zbyt szybkie wdrażanie nowego prawa. „Zwracam uwagę, że państwa, które o to wnioskowały, Francja i Niemcy same tego nie zrobiły”.

Jak informuje PAP, przyjęte przepisy wprowadzają wiele zmian na rynku transportu drogowego, do których będą musiały dostosować się firmy z krajów członkowskich UE. Pakiet mobilności zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników, a także zawiera przepisy dotyczące kabotażu i czasu odpoczynku kierowców.

Media zwracają uwagę, że nowe przepisy są bardzo niekorzystne z punktu widzenia polskich firm transportowych, które dotąd dominowały na unijnym rynku przewozów. Dla nich największym utrudnieniem jest wprowadzenie obowiązku płacenia swoim kierowcom w transporcie międzynarodowym minimalnej stawki, czyli np. niemieckiej czy francuskiej. To znacząco osłabi konkurencyjność firm z Polski, do czego dążyły Francja i Niemcy, które należały do głównych państw forsujących pakiet mobilności.

Przypomnijmy, że miesiąc temu Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego odrzuciła poprawki łagodzące negatywne dla polskiego biznesu zapisy przygotowanego przez Komisję Europejską Pakietu Mobilności.

