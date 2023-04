Pijany kierowca z Ukrainy potrącił dwie kobiety. Miał ponad dwa promile

Policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela Ukrainy, który minionej nocy na jednym z osiedli w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie) potrącił samochodem dwie kobiety. Obie trafiły do szpitala z obrażeniami. Kierujący pojazdem miał ponad dwa promile alkoholu.

Zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę na osiedlu Marii Konopnickiej w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Kierujący samochodem BMW 38-letni Ukrainiec wjechał w idące kobiety. Obie trafiły do szpitala z obrażeniami. Badanie trzeźwości wykazało, że Ukrainiec prowadził, mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Jadąca z nim żona także była nietrzeźwa.

„Policjanci zatrzymali mężczyznę w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Po wytrzeźwieniu zostaną przeprowadzone z nim dalsze czynności” – poinformowała w niedzielę st. asp. Agata Kądziołka z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Przeczytaj: Przemytnicy nielegalnych imigrantów. SG: Dominują Ukraińcy i Gruzini

W ubiegły piątek, w miejscowości Płazów, cieszanowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 30-letniego obywatela Ukrainy, który kierował autobusem bez koła. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3000 zł i zabronili dalszej jazdy.

Wcześniej policjanci z Głogowa zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Miał zadać ponad 50 ciosów 60-latkowi.

Pod koniec marca policjanci zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który ukradł samochód zaparkowany przed jedną z posesji w gminie Brzesko. Uszkodzony, poszukiwany pojazd a w nim nietrzeźwego złodzieja odnaleziono na stacji benzynowej w Brzesku.

Wcześniej otwoccy policjanci podczas interwencji zatrzymali 46-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna od lipca 2022 roku miał znęcać się nad 20-letnią konkubiną. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Podawaliśmy, że policjanci z Częstochowy zatrzymali 33-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów. 33-latek ukradł towar, a gdy interweniował pracownik ochrony, próbował ugodzić go śrubokrętem. Sprawca został tymczasowo aresztowany, grozi mu 10 lat więzienia. Wcześniej dokonał także 21 innych kradzieży.

Niedawno policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego przez Interpol za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem osób z Ukrainy do Polski i dalej na zachód.

W połowie marca zatrzymany został 31-letni Ukrainiec, który odpowie za kierowanie pojazdem i spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości, a także narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kierując Volkswagenem Polo stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z 45 letnim kierującym Volkswagenem Sharan. Obywatel Ukrainy w pojeździe przewoził 4 letniego syna, którego po zdarzeniu pozostawił bez opieki uciekając do lasu.

Wcześniej kierowca z Ukrainy został zatrzymany do rutynowej kontroli na autostradzie A1 w Godowie. Miał prawie promil alkoholu we krwi. Wiózł cztery inne samochody.

Straż Graniczna zapobiegła z kolei wywiezieniu z Polski trzech kradzionych samochodów o łącznej wartości ponad 300 tys. złotych. Usiłowali je wywieźć z Polski dwaj obywatele Ukrainy i ob. Rumunii.

W lutym policja zatrzymała 17-letniego Ukraińca, który dźgnął nożem 21-latka. Został tymczasowo aresztowany.

Podawaliśmy także, że pijany Ukrainiec w Bielsku Białej niszczył zaparkowane auta – wyrywał lusterka, wycieraczki, wybijał szyby. W chwili zatrzymania był kompletnie pijany. Miał prawie dwa promile.

Zobacz także: Ukrainiec oszukiwał na BLIK. Wypłacał dziennie kilkanaście tys. złotych. Nie trafił do aresztu

Niedawno policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy i ob. Mołdawii. Ma to związek z licznymi włamaniami do domów i mieszkań w powiecie pszczyńskim.

Przypomnijmy, że na początku lutego policjanci z komisariatu we Wrzeszczu do sprawy rozboju zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 19, 27 i 40 lat. W trakcie zdarzenia sprawcy zaatakowali mężczyznę, który wsiadł do auta z oznaczeniami taksówki.

Pod koniec stycznia w Poznaniu Ukrainiec wtargnął do przepuszczającego go na pasach auta i odgryzł kobiecie kawałek ucha. Mężczyzna uszkodził wcześniej kilka samochodów. Został zatrzymany.

W połowie stycznia policjanci z Częstochowy zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który kierował dostawczym oplem w stanie nietrzeźwości. Jak się okazało, kierujący wcześniej włamał się do tego pojazdu i ukradł go z terenu jednej z firm w Bytomiu. O tym, że kierujący oplem porusza się całą szerokością autostrady zawiadomił świadek. Ukraińcowi grozi do 10 lat więzienia.

Zobacz także: Zatrzymano kolejnych obywateli Ukrainy i Białorusi. Brali udział w przemycie nielegalnych imigrantów

Jak informowaliśmy, na początku stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Medyce i Korczowej zatrzymali dwa auta o szacunkowej wartości 78 tys. zł. Obywatele Ukrainy usiłowali wywieźć je z Polski. „To pierwsze w tym roku pojazdy z przestępstwa ujawnione na podkarpackiej granicy” – podkreśla SG.

Także 18 grudnia dwóch obywateli Ukrainy próbowało wywieźć z Polski kradzionego mercedesa i bmw. Samochody o łącznej szacunkowej wartości 110 tys. zł zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Korczowej.

Na początku listopada policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy pobili 21- letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło przed jednym ze sklepów w Czechowicach-Dziedzicach. Sprawcy usłyszeli zarzuty.

Zobacz także: Napad na bank w Przemyślu. Zatrzymano obywatelkę Ukrainy

Przypomnijmy, że pod koniec października ub. r. policja w Nowym Tomyślu w województwie wielkopolskim zatrzymała obywatela Ukrainy, który prowadził auto mając w organizmie prawie 6 promili alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Zobacz także: Warszawa: Pijany Ukrainiec usiłował włamać się do biura poselskiego posła PiS

wnp.pl / Kresy.pl