PB: Kraje bałtyckie chcą sprzedać Polsce duży bank detaliczny. “Decyzję podejmą politycy”

Kraje bałtyckie chcą sprzedać Polsce bank. “Oferta kupna Luminor Banku trafiła do PZU, który odesłał ją do Pekao. Zarządy obu spółek były już na wylocie. Zostawiły otwartą furtkę następcom. Decyzję i tak muszą podjąć politycy” – zwraca uwagę Puls Biznesu.

Portal Puls Biznesu przypomina w poniedziałkowym artykule informacje agencji Bloomberg ze stycznia. Agencja podała wówczas, że Luminor Bank – trzeci co do wielkości bank w Estonii oraz liczący się gracz na Łotwie i Litwie – jest na sprzedaż. “Sprzedawcą jest fundusz Blackstone, który kontroluje 80 proc. akcji. Reszta należy do norweskiego DnB Nord. Na początku maja agencja poinformowała, że wśród zainteresowanych zakupem są węgierski OTP i polskie banki” – czytamy.

Medium zwraca uwagę na zainteresowanie Węgrów potencjalnym zakupem: “Przejęcie pozwoliłoby Węgrom wejść na pierwszy rynek ze wspólną walutą euro. Byłaby to ich największa zagraniczna inwestycja”. O Luminor stara się też Erste, najsilniejszy austriacki bank, również mocny gracz w regionie.

“Bankiem inwestycyjnym obsługującym transakcję po stronie Blackstone’a jest Citibank z Londynu. Na początku roku pośrednik zwrócił się z ofertą do PZU, który od kilku lat prowadzi w krajach bałtyckich operacje ubezpieczeniowe. Nie był to jednak ani dobry moment, ani adresat. Zarząd ubezpieczyciela nominowany przez rząd PiS siedział na walizkach i było kwestią czasu, kiedy zostanie odwołany – stało się to 24 lutego. PZU odesłał emisariuszy do Pekao. Tu sytuacja nie była lepsza, jeśli chodzi o zarząd” – wskazuje Puls Biznesu.

“W PKO BP już w lutym pojawił się nowy prezes, o tyle w Pekao nie ma go do dzisiaj. Wynika to z bardziej złożonej struktury akcjonariatu: PKO BP jest kontrolowany wprost przez resort aktywów państwowych, natomiast głównym akcjonariuszem Pekao jest PZU, który musiał najpierw uporządkować własne sprawy. Z naszych informacji wynika, że mimo wszystko Pekao zadeklarowało chęć przyjrzenia się Luminorowi. Zarząd, wspierany przez nową już radę nadzorczą, uznał, że warto przyjąć zaproszenie, żeby pozostawić nowemu kierownictwu otwartą furtkę” – kontynuuje portal.

Jak czytamy, źródła Pulsu Biznesu sugerują na brak przekonania w PZU i Pekao co do tego, że Luminor to dobra inwestycja. Sceptycyzmem wobec potencjalnej transakcji wykazują się także niektórzy ekonomiści.

Sytuacja ma także polityczny kontekst.

“Za kupcem z Polski – według naszych ustaleń – bardzo mocno lobbują politycy z krajów bałtyckich. W lutym do Warszawy przyjechała Evika Siliņa, premier Łotwy. Podczas rozmów z Donaldem Tuskiem miała poruszyć kwestię inwestycji polskich instytucji finansowych w krajach bałtyckich. O obecność naszych banków zabiegał też szef Banku Litwy i litewski minister finansów” – czytamy.

Jeden z rozmówców serwisu podkreśla: “Kraje bałtyckie chcą nas ściślej ze sobą związać, co w obliczu zagrożenia ze strony Rosji jest działaniem naturalnym i oczywistym”.

“Czy politycy będą mieli wpływ na proces sprzedaży Luminor Banku? Sprzedawcą jest prywatny, potężny fundusz. Wycena nie jest niska – to 1,2 wartości księgowej, czyli około 2,1 mld EUR (ponad 9 mld zł). Do wzięcia jest bank kontrolujący 22 proc. rynku kredytowego w krajach bałtyckich, generujący blisko 200 mln EUR zysku rocznie, z aktywami w wysokości 15 mld EUR, czyli nieco mniejszy od Aliora” – pyta Puls Biznesu.

