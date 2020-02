Nowy kandydat w wyborach prezydenckich

Dziś profesor Mirosław Piotrowski oficjalnie potwierdził w rozmowie z Onetem swój start w tegorocznych wyborach prezydenckich. Liczy na poparcie środowisk narodowo-katolickich, rozczarowanych prezydenturą Andrzeja Dudy.

Tak, zamierzam wystartować w tegorocznych wyborach na urząd prezydenta Polski. Właśnie rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów – powiedział Onetowi prof. Piotrowski, prezes partii Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi.

Kandydat zapewnił także, że wkrótce przedstawi członków swojego sztabu, a program wyborczy poznamy w przyszłym tygodniu. Prof. Piotrowski zdecydował się na start po konsultacjach ze środowiskami, którym nie podobają się wyniki prezydentury Andrzeja Dudy.

Wiele osób i środowisk katolickich oraz patriotycznych jest zawiedzionych obecną prezydenturą. Sądzę, że po niedawnych deklaracjach urzędującego prezydenta w sprawie związków partnerskich i LGBT automatycznie stracił on ich poparcie – przekonuje Piotrowski.

Prezes Ruchu Prawdziwa Europa uważa, że zmarły w październiku 2019 r. minister środowiska Jan Szyszko został usunięty ze stanowiska pod naciskiem obcych państw. Deklaruje: Jako prezydent nie podpiszę dymisji żadnego polskiego ministra, która będzie wymuszona przez obce państwo.

Prof. Piotrowski otrzymał zapewnienie od władz swojej partii, że uda się zebrać 100 tys. podpisów, potrzebnych, aby mógł wystartować w tegorocznych wyborach.

Uważam, że na prawicy jest miejsce dla kandydata i formacji chrześcijańsko-narodowej. Takie poparcie może być kluczowe w drugiej turze, do której zapewne dojdzie – zauważa Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Ruchu Prawdziwa Europa.

Piotrowski jest od lat kojarzony z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Pytany o ewentualne udzielenie poparcia przez duchownego odpowiedział: Ufam, że osoby, które znam od ponad 20 lat i nazywają mnie przyjacielem, nadal takimi pozostaną.

Profesor Mirosław Piotrowski w poprzedniej kadencji został wybrany do Parlamentu Europejskiego z list PiS, zasiadał tam trzy kadencje. Przed ostatnimi wyborami do europarlamentu stworzył własną partię, Ruch Prawdziwa Europa, która w mediach określana była jako „partia Ojca Rydzyka”. Ugrupowanie było jednym z możliwych koalicjantów w ramach Konfederacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – w tej roli wymianiał je m.in. Robert Winnicki. Ostatecznie do porozumienia nie doszło.

