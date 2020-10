Nowa rakieta „Błyskawka” dla ukraińskich sił powietrznych

Ukraińska zbrojeniówka zaprezentowała rządowi projekt rakiety naprowadzanej „Błyskawka”, typu powietrze-ziemia. Nową bronią mają być bardzo zainteresowane siły powietrzne Ukrainy.

Ukraińskie państwowe biuro konstrukcyjne „Piwdenne” broni przed komisją resortu obrony swojego zaawansowanego projektu nowej, ponaddźwiękowej rakiety „Błyskawka” (pol. Błyskawica), przeznaczonej dla lotnictwa. Przedstawiciele producenta twierdzą, że nową bronią interesują się ukraińskie siły powietrzne. Na Ukrainie liczą na rozpoczęcie w tym obszarze prac badawczo-konstrukcyjnych.

„Błyskawka” / „Błyskawica” to naddźwiękowa rakieta naprowadzana powietrze-ziemia, przeznaczona do niszczenia różnych celów naziemnych, morskich, jak również „radiokontrastowych w odległości operacyjno-taktycznej”, do 110 km. Podczas środkowej fazy lotu naprowadzanie odbywa się dzięki systemowi nawigacji inercjalnej w połączeniu z systemem GPS. W fazie końcowej, naprowadzanie prowadzone jest przez jedną z trzech głowic: pasywną (dla „celów radiokontrastowych”), pół-aktywną dla celów morskich oraz optyczno-radarową dla celów naziemnych. Ta ostania ma być pod względem działania analogiczna do tej stosowanej w przypadku rakietowych systemów przeciwlotniczych Sapsan.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Opisywana rakieta może posiadać głowicę bojową w typie burząco-penetrujacym lub odlamkowo-burzącym, w zależności od rodzaju celu.

Producent deklaruje, że rakiety mogą być przenoszone przez samoloty Su-24 lub zmodernizowane Su-27, a także przez inne typy samolotów. W 2019 roku konstruktor Dmytro Kałynyczenko w wywiadzie dla serwisu „Defense Express” wyjaśniał, że rakieta montowana jest na uniwersalnym bloku przenosząco-wystrzeliwującym. Na razie nie wiadomo jednak nic konkretnego na temat finansowania czy ram czasowych dla stworzenia tej broni.

Obecnie, ukraińskie siły powietrzne nie posiadają rakiet o takich możliwościach jak Błyskawica. Używana rakieta Ch-31 pochodzi jeszcze z czasów radzieckich i potrzebuje modernizacji lub wymiany na inną.

Przeczytaj: Ukraina: rozpoczęto testy bojowe rakiet powietrze-ziemia Ch-29T odpalanych z MiG-29 MU2

Czytaj także: Ukraina bliska zakończenia prac nad własnym systemem rakietowym w typie „iskanderów”

defence-ua.com / Kresy.pl