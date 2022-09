Noty w sprawie reparacji nadal nie ma. Rz: Szef MSZ dopiero teraz zlecił jej wykonanie

"U nich tona kosztuje od 20 do 25 tys. koron, w Czechach płacą ok. 5,5 tys. koron za tonę" - w ten sposób Jakub Hanuš, pracownik składów węgla firmy Olvan Náchod, opisuje portalowi seznamsprawy.cz zakupy węgla przez Polaków w Czechach. Portal podkreśla, że Czechom też kończą się już zapasy surowca.

Czeskie medium podkreśla, że węgiel schodzi praktycznie na bieżąco. Od rana do wieczora Czesi mają odbierać telefony od Polaków. "Codziennie przyjeżdża do nas od 50 do 60 polskich aut" - czytamy. Niektórzy pokonują nawet 400 km po tańszy surowiec.