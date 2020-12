Niemiecka prezydencja zwołała pilne spotkanie państw UE ws. nowej odmiany koronawirusa

Niemiecka prezydencja zwołała na poniedziałek pilne spotkanie państw UE. Będzie ono związane z nową odmianą koronawirusa, która została zidentyfikowana w Wielkiej Brytanii.

Prezydencja niemiecka zaprosiła państwa członkowskie UE na pilne posiedzenie mechanizmu kryzysowego jutro rano o godzinie 11.00. W porządku obrad koordynacja UE w odpowiedzi na nowo zidentyfikowany wariant COVID19 w Wielkiej Brytanii – rzecznik niemieckiej prezydencji Sebastian Fischer napisał w niedzielę na Twitterze.

‼️The German @EUCouncil Presidency has invited #EU member states to an urgent meeting of the #IPCR crisis mechanism tomorrow morning at 11.00 hours.

‼️ On the agenda: EU coordination on the response to the newly identified #COVID19 variant in the #UK 🇬🇧. #Coronavirus

