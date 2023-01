Niemcy przekazały Ukrainie 20 wyrzutni rakiet oraz opancerzone pojazdy naprawcze i ewakuacyjne

Niemcy w tym tygodniu przekazały Ukrainie dodatkowy sprzęt i broń, w tym 20 wyrzutni rakiet kal. 70 mm zamontowanych na podwoziu pick-upa i rakiety dla nich.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Twitterze. Цього тижня Німеччина передала Україні додаткове оснащення і зброю: ✔ 20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі пікапа й ракети до них

✔ 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2* (всього 15)

✔ великовантажний сідловий тягач M1070 Oshkosh (всього 13) pic.twitter.com/wUYGL7uAbr — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) January 6, 2023 Na stronie niemieckiego rządu także pojawiła się informacja o przekazaniu 20 wyrzutni rakiet na podwozi pickupa, ale nie podano dokładnie o jaki system chodzi. Jak zauważa portal defence-ua.com, prawdopodobnie chodzi o 20 wyrzutni APKWS (ang. Advanced Precision Kill Weapon Systems – zaawansowany system uzbrojenia precyzyjnego rażenia) obiecanych w sierpniu ub. roku. Są to zaawansowane rakiety kal. 70 mm z półaktywnym naprowadzaniem laserowym (pocisk wyposażony w czujniki naprowadza się na wiązkę laserową odbitą od celu). Mogą być wystrzeliwane np. ze śmigłowców bojowych, a także z mobilnych wyrzutni naziemnych. CZYTAJ TAKŻE: USA kupią dla Ukrainy systemy rakietowe APKWS i drony

Wyrzutnie APKWS przeszły w listopadzie serię testów, które obejmowały niszczenie bezzałogowych systemów powietrznych, takich jak rosyjski dron rozpoznawczy „Orłan-10” i krążąca amunicja „Lancet”. APKWS wykazał 100% skuteczność, do zniszczenia wszystkich pięciu celów użyto tylko pięciu rakiet.

APKWS może niszczyć nie tylko cele powietrzne, ale także naziemne. Było to główne zadanie postawione przed nimi podczas rozwoju. Testy wykazały wysoką skuteczność przeciwko lekko opancerzonym celom, w szczególności BWP. Pojazdy trafiane były nawet w ruchu.

Berlin przekazał również dwa opancerzone pojazdy ratowniczo-naprawcze Bergepanzer 2 (łącznie 15) oraz ciężki ciągnik siodłowy M1070 Oshkosh (łącznie 13). Oprócz wyrzutni rakiet, nowa dostawa od Niemiec obejmuje również 7 zdalnie sterowanych pojazdów gąsienicowych, 12 ciężkich ciężarówek przegubowych, 8 dronów rozpoznawczych (łącznie 26), 27 czujników przeciwdronowych (łącznie 55), 30 czujników do wykrywania dronów, 63 pickupy (łącznie 143). Przekazano również siedem kolejnych wozów straży granicznej (łącznie 85), jedną karetkę pogotowia (łącznie 36) i 32 dodatkowe ogrzewacze polowe (łącznie 148).

Jak podano na stronie niemieckiego rządu, w ramach procesu budżetowego na 2022 r. środki na inicjatywę modernizacji zostały zwiększone do łącznej kwoty 2 mld euro na 2022 r. Dodatkowe środki mają służyć przede wszystkim Ukrainie. Jednocześnie posłużą one do sfinansowania zwiększonych obowiązkowych składek Niemiec do Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), które z kolei mogą być wykorzystane do zwrotu państwom członkowskim UE kosztów udzielenia Ukrainie wsparcia.