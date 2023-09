Niemcy: Imigranci z Erytrei wywołali zamieszki. Kilkudziesięciu policjantów rannych

W sobotę w Stuttgarcie wybuchły zamieszki. Zostały wywołane przez imigrantów z Erytrei. Miały związek z wydarzeniem zorganizowanym przez lokalne, prorządowe stowarzyszenia erytrejskie. 26 policjantów zostało rannych w wyniku starć.

Sobotnie zamieszki miały związek z festiwalem kultury erytrejskiej w Stuttgarcie. Zatrzymano 228 osób – podkreśla portal Deutsche Welle. Jak czytamy, podejrzani, którzy prawdopodobnie należeli do opozycji erytrejskiej, próbowali zakłócić wydarzenie organizowane przez prorządowe erytrejskie stowarzyszenie i zaatakowali policjantów.

“Dziś staliśmy się celem w konflikcie erytrejskim, który został rozegrany na ulicach Stuttgartu z użyciem masowej przemocy” – przekazał w nocy z soboty na niedzielę zastępca komendanta policji w Stuttgarcie, Carsten Höfler.

W sobotniej akcji uczestniczyło 300 funkcjonariuszy. Zatrzymano 228 osób biorących udział w zamieszkach. Zarzuty dotyczą m.in. poważnego zakłócania porządku publicznego, a także przestępstw związanych z uszkodzeniem ciała i kradzieżami.

BREAKING:

Germany announces that 26 police officers were wounded during clashes in Stuttgart between pro-regime & anti-regime Eritrean protesters.

Some innocent bystanders were also hurt

Similar riots have taken place in many parts of Europe and North America in recent months pic.twitter.com/lQi9QBj5MN

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023