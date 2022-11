Nie żyje szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej

Zmarł minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej – poinformowała w sobotę jako pierwsza białoruska państwowa agencja prasowa BelTA. Miał 64 lata. Był szefem MSZ Białorusi od 22 sierpnia 2012 roku.

Agencja BelTA powołała się na rzecznika białoruskiego MSZ Anatola Hłaza. Rzecznik wskazał, że „jeszcze wczoraj Uładzimir Makiej omawiał robocze plany na tydzień” i nic nie zapowiadało jego śmierci.

Później na Twitterze białoruskiego MSZ pojawiła się krótka informacja: „dzisiaj zmarł nagle minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej”.

The Foreign Minister of the Republic of Belarus Vladimir Makei has passed away pic.twitter.com/oOk6oucNur

— Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) November 26, 2022