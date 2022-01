MSZ Ukrainy żąda reakcji Berlina na słowa dowódcy niemieckiej marynarki

Żądamy, aby niemiecki rząd publicznie odrzucił wypowiedzi dowódcy marynarki wojennej – powiedział rzecznik MSZ Ukrainy. „Półwysep Krymski może być stracony tylko w wyobraźni niemieckiego wiceadmirała”.

Jak pisaliśmy, szef niemieckiej marynarki wojennej, wiceadmirał Kay-Achim Schönbach, podczas wizyty w Indiach poinformował, że nie wyobraża sobie, aby Rosja zamierzała okupować Ukrainę. Schönbach określił Rosję jako „naród konieczny”, który powinien być trzymany w aspekcie narodów europejskich, w kontekście rywalizacji z Chinami. Jego zdaniem, Ukraina nie jest w stanie spełnić warunków członkostwa w NATO „ponieważ jest okupowana w regionie Donbasu przez armię rosyjską lub coś, co nazywają milicją”. Powiedział też, że Krym jest dla Ukrainy całkowicie stracony.

W sobotę oficjalny komentarz w tej sprawie wydało ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy. Rzecznik resortu, Ołeh Nikołenko powiedział w rozmowie z agencją Ukrinform, że „Półwysep Krymski może być stracony tylko w wyobraźni niemieckiego wiceadmirała”.

„Krym z pewnością wróci [do Ukrainy – red.] dzięki wytrwałym wysiłkom Ukrainy i jej partnerów, którzy wykażą swoją determinację w kontrowaniu państwa-agresora. W tym względzie, potrzebujemy wyjaśnień od niemieckiego rządu, jak wypowiedzi dowódcy marynarki wojennej korelują z poparciem Niemiec dla Platformy Krymskiej” – powiedział Nikołenko.

Dodał, że MSZ Ukrainy było „szczególnie zaskoczone” słowami adm. Schönbach o konieczności wznowienia dialogu z Rosją, w czasie, gdy Rosja koncentruje ponad 100 tys. żołnierzy wzdłuż ukraińskich granic. Zwrócił też uwagę, że w Niemczech rosyjskie służby specjalne likwidują oponentów politycznych i prowadzą kampanię dezinformacyjną.

„Nawet próba zrozumienia Putina przez dowódcę niemieckiej marynarki wojennej musi mieć swoje granice moralne, polityczne i bezpieczeństwa. W tym przypadku granice te zostały rażąco naruszone. Żądamy, aby niemiecki rząd publicznie odrzucił wypowiedzi dowódcy marynarki wojennej, które podważają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz podważają wysiłki na rzecz deeskalacji sytuacji bezpieczeństwa w Europie” – powiedział Nikołenko.

Dodajmy, że w związku z wypowiedziami adm. Schönbacha, niemiecki ambasador w Kijowie został wezwany na rozmowę do MSZ Ukrainy.

„Podkreślono kategoryczną niedopuszczalność oświadczeń dowódcy niemieckiej marynarki wojennej Kay-Achima Schönbacha, w szczególności, że Krym nigdy nie powróci do Ukrainy i że nasz kraj nie może spełnić kryteriów członkostwa w NATO” – czytamy w oświadczeniu resortu.

Wcześniej szef ukraińskiej dyplomacji, Dmytro Kułeba, skrytykował ostatnie działania i wypowiedzi ze strony Niemiec, zarzucając im podważanie jedności Zachodu w obliczu potencjalnej rosyjskiej agresji.

„Ostatnie wypowiedzi Niemiec co do niemożności przekazania Ukrainie broni defensywnej, w szczególności poprzez udzielenie pozwolenia na to krajom trzecim, braku perspektywy na zwrot Krymu [w skład Ukrainy – red.], wahania co do wykluczenia Rosji z systemu SWIFT – nie odpowiadają poziomowi naszych stosunków i obecnej sytuacji bezpieczeństwa” – napisał na Twitterze Kułeba. Zaznaczył, że dziś jak nigdy ważna jest jedność Zachodu względem Rosji.

„Dla jej osiągnięcia i powstrzymania FR wszyscy razem dokładamy wszelkich starań. Niemieccy partnerzy muszą przestać takimi słowami i działaniami podważać jedność i zachęcać Władimira Putina do nowej napaści na Ukrainę” – oświadczył.

Ponadto, jak informowaliśmy, amerykański dziennik „The Wall Street Journal” podał, że Niemcy blokują przekazanie przez Estonię wsparcia militarnego Ukrainie, nie zgadzając się na eksport broni pochodzącej z Niemiec. Według estońskich i niemieckich urzędników, władze w Berlinie odmawiają zezwolenia krajowi trzeciemu, tj. Estonii, wysyłania na Ukrainę artylerii, gdyż pochodzi ona z Niemiec. Także w piątek niemiecki Der Spiegel napisał, że „Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił zaproszenie od prezydenta USA Joe Bidena do złożenia w najbliższym czasie wizyty w Waszyngtonie zasłaniając się tym, że ma zaplanowane inne spotkania”. Z kolei w wywiadzie opublikowanym w sobotę niemiecka minister obrony Christine Lambrecht oświadczyła, że na razie Berlin wyklucza dostawy broni na Ukrainę.

