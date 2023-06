Mobilizacja paryskiej policji po śmierci nastolatka z rąk funkcjonariuszy [+VIDEO]

Nastolatek został zastrzelony we wtorek na paryskim przedmieściu po tym, gdy nie podporządkował sie poleceniu policjanta, by zatrzymał samochód. Zastrzelony już wcześniej miał problemy z prawem.

Nastolatek, zidentyfikowany jako Nael M., miał nie zastosować się do policyjnego nakazu zatrzymania samochodu we wtorek. Prokurator twierdzi, że jechał on samochodem wynajętym z wypożyczalni, kiedy policja zatrzymała go za kilkukrotne złamanie przepisów drogowych w paryskiej dzielnicy Nanterre, podała Al Jazeera. Nagranie krążące w mediach społecznościowych, potwierdzone przez francuską agencję prasową AFP, pokazuje dwóch policjantów próbujących zatrzymać pojazd, z których jeden celuje w kierowcę i strzela z bliskiej odległości, gdy kierowca wyraźniej kontynuuje jazdę mimo policyjnych poleceń. Samochód przejechał kilka metrów, zanim się rozbił.

Overnight, riots against police violence took place in Nanterre, located west of Paris. pic.twitter.com/GCYpsyHjTJ

A police officer allegedly shot and killed an Algerian 17-year-old boy in #Nanterre , France, this Tuesday.

Według podawanych w mediach informacji Nael M. miał wcześniej problemy z prawem.

Incydent spodował natychmiastowe wyjście na ulice młodzieży imigranckiego pochodzenia. Według Al Jazeery gromadziła się ona pod posterunkami policji i atakowała funkcjonariuszy między innymi przy pomocy fajerwerków. Doszło do aktów wandalizmu. Podpalano budynki, samochody i kosze ze śmieciami.

Jak podał francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin podał, że w nocy z wtorku na środę policja zatrzymała łącznie 31 osób. 24 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Spłonęło łącznie około 40 samochodów. Zapowiedział rozmieszczenie na ulicach Paryża dodatkowych 2 tys. funkcjonariuszy, przewidując kolejne wystąpienia chuliganów. Minister nazwał nagranie incydentu „skrajnie szokującym” – jak zacytował portal telewizji France24.

France is burning again after police murdered a 17-year-old boy named Nael M, in the Paris suburb of Nanterre.

Angry crowds lit fires in the streets, torched upwards of 40 cars, destroyed bus stops and fought police, injuring at least 25 officers. pic.twitter.com/K39AHjndbY

— Ill Will (@illwilleditions) June 28, 2023