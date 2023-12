Media: Terroryści z Tadżykistanu dostali się do Niemiec przez Polskę jako “uchodźcy” z Ukrainy. Planowali atak na katedrę

Pochodzący z Tadżykistanu terroryści, którzy są prawdopodobnie odpowiedzialni za planowanie ataku terrorystycznego na Katedrę w Kolonii, przybyli do Niemiec przez Polskę jako “uchodźcy” z Ukrainy – podają niemieckie media.

W Wigilię niemieckie służby zatrzymały obywatela Tadżykistanu podejrzanego o planowanie ataku terrorystycznego na katedrę w Kolonii. Drugim celem ataku miała być katedra św. Szczepana w Wiedniu. Niemieckie służby uważają, że 30-latek, który obserwował budynek katedry w Kolonii, ma powiązania z komórką Państwa Islamskiego. Chodzi o ISPK ( Państwo Islamskie Prowincji Choranu).

Oprócz niego w sprawie zatrzymano jeszcze czterech innych podejrzanych, którzy zostali jednak później zwolnieni.

Zara Riffler, dziennikarka śledcza niemieckiego dziennika Die Welt zwróciła uwagę, że terroryści z ISPK przybyli do Niemiec przez Polskę jako “uchodźcy” z Ukrainy.

“W kwestii grupy terrorystycznej, która rzekomo stoi za planami ataku na katedrę w Kolonii: odgałęzienie IS ISPK wykorzystywało falę uchodźców z 2022 r., by dostać się do Europy (m.in. przez Ukrainę, a następnie Polskę do Niemiec)” – napisała w Wigilię na platformie X.

Skrytykowała w tym kontekście szefową niemieckiego MSW Nancy Faeser, która – jak przypomniała dziennikarka – nie dostrzegała wówczas “żadnej utraty kontroli” nad cudzoziemcami przybywającymi do Niemiec.

Niemieckie służby bezpieczeństwa otrzymały informacje o możliwym planie ataku ze strony grupy islamistycznej na katedrę w Kolonii. Miałby on nastąpić w Sylwestra. Ogłoszono alarm terrorystyczny. Z tego względu, już w Wigilię Bożego Narodzenia wszyscy odwiedzający katedrę zostali przed wejściem poddani kontroli policyjnej. Po pasterce, przed zamknięciem, kolońska katedra została dodatkowo przeszukana, z wykorzystaniem psów tropiących. Później budynek katedry został zamknięty dla turystów.

