Media: Niemcy przekażą Ukrainie uzbrojenie za 2,7 mld euro

Niemcy przygotowują nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,7 mld euro. Będzie to największy niemiecki pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku wojny – pisze Der Spiegel.

Niemcy przygotowują nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2,7 mld euro. Der Spiegel podaje, powołując się na niemieckie ministerstwo obrony, że ma obejmować 20 transporterów opancerzonych Marder, 30 czołgów Leopard 1, 18 haubic kołowych, a także cztery kolejne systemy obrony powietrznej IRIS-T.

Pakiet ma zawierać również 200 dronów rozpoznawczych, 100 opancerzonych wozów bojowych do transportu wojsk na front oraz ponad 100 pojazdów wsparcia logistycznego.

Der Spiegel zwraca uwagę, że będzie to największy niemiecki pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy od początku wojny.

W ubiegłym tygodniu Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na wsparcie w wysokości 1 miliarda euro w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), aby umożliwić państwom członkowskim wspólne nabywanie dla Ukrainy amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm i pocisków rakietowych.

Wsparcie może być przeznaczone na wspólne zamówienia amunicji i rakiet od podmiotów gospodarczych, które mają siedzibę lub produkują takie kategorie broni na terytorium UE lub Norwegii.

Jest to częścią trzytorowego planu uzgodnionego przez ministrów spraw zagranicznych w marcu, którego celem jest dostarczenie Ukrainie miliona pocisków i rakiet w ciągu 12 miesięcy. Pierwsza ścieżka przewiduje 1 miliard euro na zwrot krajom UE za wysłanie amunicji z istniejących zapasów. Według urzędników do tej pory przyniosło to tylko około 40 000 pocisków, co podkreśla znaczenie innych torów.

Drugi tor to program wspólnych zakupów – przełomowy krok dla UE, ponieważ zamówienia w dziedzinie obronności były w dużej mierze domeną rządów krajowych działających na własną rękę.

Zobacz także: Belgia przekaże Ukrainie podatki od zamrożonych rosyjskich aktywów

spiegel.de / Kresy.pl