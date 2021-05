Łotwa kupuje od Austrii kolejne haubice samobieżne

Resort obrony Łotwy zawarł umowę z Austrią na zakup kolejnych 18 samobieżnych haubic M109A5Oe. Podobnie jak poprzednia partia, pochodzą one z nadwyżek austriackiej armii. Opisywane egzemplarze były do tej pory zakonserwowane w rezerwie magazynowej.

Zawarty kontrakt ma wartość ponad 2 mln euro. Wojska lądowe Łotwy otrzymają 18 kolejnych egzemplarzy haubic samobieżnych M109A5Oe – poinformował w poniedziałek portal Tvnet.lv. Sprzęt przejdzie drobne modyfikacje w celu dostosowania do wymagań odbiorcy.

W marcu 2017 roku zawarty został pierwszy kontrakt o łącznej wartości ok. 6 mln euro na dostawy 47 egzemplarzy M109A5Oe kal. 155 mm. Między październikiem 2017 roku, a jesienią 2018 roku dostawy zostały zrealizowane. Łotwa otrzymała łącznie 35 armatohaubic samobieżnych, 10 wozów dowodzenia i dwa pojazdy do szkolenia kierowców (trafiły one do służby liniowej w jednostce artylerii brygady piechoty zmotoryzowanej). Aktualnie są one regularnie używane do szkolenia łotewskich artylerzystów. Biorą także udział w ćwiczeniach poligonowych.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

O zamiarze zakupu przez Łotwę dodatkowych haubic samobieżnych od Austrii informowaliśmy już pod koniec grudnia ubiegłego roku. Nie informowano wówczas ile haubic miałoby zostać zakupionych.

Haubice z nadwyżek austriackiej armii były wcześniej używane przez Wielką Brytanię. Austria nabyła je w połowie lat 90. XX wieku. Zasięg strzału przy zastosowaniu standardowej amunicji to 22 km, a 30 km używając amunicji zaawansowanej. Dzięki zastosowanym modyfikacjom, haubice mogą otworzyć ogień w ciągu minuty od otrzymania rozkazu strzału. Po zakończeniu ostrzału mogą opuścić stanowisko ogniowe do 30 sekund. Dobrze wyszkolona załoga może wystrzelić 12 pocisków na minutę.

tvnet.lv / mod.gov.lv / Kresy.pl