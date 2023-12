Leszek Miller: najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu w Polsce

Powiem wprost… Najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu w Polsce – powiedział były premier, europoseł Lewicy Leszek Miller. Jak twierdzi, sam słyszał to w kuluarach.

W czwartek w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News wystąpił Leszek Miller, były premier, obecnie europoseł Lewicy. Podczas rozmowy otwarcie przyznał, że tak naprawdę głównym warunkiem przyznania Polsce środków unijnych z Funduszu Odbudowy, była zmiana rządu na prounijny.

– Powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Najważniejszym kamieniem milowym [początkowo Miller się przejęzyczył i powiedział „węgielnym” – red.] była zmiana rządu w Polsce – oświadczył Leszek Miller.

– Czyli pan mówi wprost to, czego urzędnicy europejscy nie chcą powiedzieć oficjalnie? – zapytał prowadzący program red. Bogdan Rymanowski.

– Oni też to mówią, albo przynajmniej dają do zrozumienia – odparł były premier. – Komisja Europejska uznała, że przy poprzednich władzach żadnego postępu nie będzie. Co więcej, te władze [tj. rząd PiS – red.] działają przeciwko Unii Europejskiej. Zmienił się rząd, są nowe władze w Polsce i w związku z tym, w kuluarach, słychać – sam to słyszałem: „Panowie, najważniejszym kamieniem milowym dla nas to była zmiana rządu.

Nagranie fragmentu wywiadu z wypowiedzią Leszka Millera zamieścił, wraz z krytycznym komentarzem, poseł Suwerennej Polski, Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.

Leszek Miller w Polsacie wprost przyznał, że urzędnicy UE mówią, że “najważniejszym kamieniem milowym była zmiana rządu”. Cała ta “praworządność” to był pic, a urzędnicy unijni sami przyznali, że to oni a nie Polska łamali traktaty. pic.twitter.com/8cGEyJSOiv — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) December 28, 2023

Przypomnijmy, że polska lewica w europarlamencie głosowała za zmianą traktatów UE.

Kresy.pl