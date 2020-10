Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową wobec Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska wszczęła w czwartek sprawę sądową przeciwko Wielkiej Brytanii za podważenie wcześniejszej umowy o wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej – poinformował w czwartek Reuters.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Wielkiej Brytanii ponieważ uważa nowa brytyjska ustawa o wewnętrznym rynku podważa wcześniejszą umowę o opuszczeniu UE przez ten kraj.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jest przekonana, że brytyjskie ustawodawstwo podkopuje wcześniejsze zobowiązania prawne brytyjskiego rządu w ramach umowy o Brexicie.

Zobacz też: Raport KE: Zarzuty względem „praworządności” w Polsce. Pod lupą sądownictwo, media oraz CBA

„Poprosiliśmy naszych brytyjskich przyjaciół o usunięcie problematycznych fragmentów projektu ustawy o rynku wewnętrznym do końca września” – przekazała Ursula von der Leyen. „Termin minął wczoraj” – dodała.

Ponieważ strona brytyjska nie ustąpiła przewodnicząca KE poinformowała, że ​​Komisja wszczęła unijną procedurę prawną przeciwko krajom, które łamią prawa bloku, jednocześnie kontynuując prace nad wdrożeniem umowy rozwodowej lub umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii.

Press statement by President @vonderleyen on the implementation of the Withdrawal Agreement between the EU and the UK.https://t.co/Q1doAKnWFQ

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) October 1, 2020