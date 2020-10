Katowice: Starcia pomiędzy środowiskami proaborcyjnymi i narodowcami

W niedzielę wieczorem w Katowicach odbył się protest środowisk lewicowych. Manifestanci wyrażali swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Przed katedrą miały miejsce przepychanki z kontrmanifestującymi przedstawicielami Młodzieży Wszechpolskiej i innych środowisk narodowych. Obie grupy zostały oddzielone przez kordon policji. Funkcjonariusze użyli w pewnym momencie gazu.

W niedzielę przedstawiciele środowisk lewicowych zebrali się podobnie jak dzień wcześniej przed budynkiem katedry w Katowicach. Pod katedrą miała miejsce kontrmanifestacja Młodzieży Wszechpolskiej i innych przedstawicieli środowiska narodowego. Narodowcy nawoływali do wierności Konstytucji, odmawiali także modlitwy. Uczestnicy proaborcyjnego wiecu skandowali przede wszystkim wrogie okrzyki pod adresem partii rządzącej i Jarosława Kaczyńskiego, lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka, a także obecnego na schodach posła Dobromira Sośnierza.

Przedstawiciele środowisk lewicowych zaatakowali narodowców po tym, jak ci rozwinęli baner antyaborcyjny z wizerunkiem martwego płodu i podpisem „prawa kobiet”. Usiłowano wyrwać narodowcom baner. Po krótkiej szarpaninie kilka osób zostało odciągniętych przez policję. Następnie obie grupy zostały rozdzielone kordonem funkcjonariuszy w kaskach i z tarczami.

W stronę narodowców usiłowała przedrzeć się kolejna grupa, a na schody katedry poleciały drobne przedmioty, m.in. jajka. Policja użyła środków przymusu bezpośredniego oraz gazu. Policja wciągnęła do radiowozów niektóre osoby.

W kierunku przedstawicieli środowiska narodowego skandowano: : „Załóż maskę”, „Jak ci nie wstyd” oraz „Śląsk przeciw faszyzmowi”. Z kolei pod adresem policji: „Co powiecie waszym córkom”, „Przeproście wasze matki – zdejmijcie mundury”, „Polska policja chroni nazioli”. Demonstranci skandowali także: „Rozdział państwa od Kościoła”, „Prawo ludzkie, nie kościelne”, „Jeszcze Polka nie zginęła”, czy „Trzeba było nas nie wku…ć”.

Następnie uczestnicy proaborcyjnego wiecu ruszyli w kierunku centrum Katowic. Manifestanci wznosili wulgarne okrzyki.

„Jako Wszechpolacy z Katowic czuliśmy się zobowiązani do obecności w dniu wczorajszym przed Archikatedrą w naszym mieście. Dzięki obecności na miejscu wielu ludzi dobrej woli do żadnej profanacji na szczęście nie doszło. Tłum zebrany pod katedrą widząc transparent przedstawiający czym jest aborcja reagował ze wściekłością nie widzianą przez nas chyba nigdy wcześniej na innych wydarzeniach. Do czego zdolni są ci ludzie widać było kiedy kilka osób próbowało użyć przeciwko nam siły i zniszczyć nasze trasnparenty – na szczęście bezskutecznie. Przykre i bulwersujące jest to, że w tłumie który wulgarnie nas obrażał i atakował fizycznie znajdowali się też posłowie środowisk lewicowych, którzy jak widać akceptują takie zachowania. Dziś ciąg dalszy protestów i my, Wszechpolacy, także tam będziemy – zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do obrony katowickiej archilatedry razem z nami” – skomentował sprawę w rozmowie z portalem Kresy.pl Dawid Gieroń, prezes MW Katowice.

W związku z atakami na funkcjonariuszy zatrzymano 3 osoby uczestniczące w proaborcyjnym wiecu.

„Część z nich zaatakowała stróżów prawa parasolami, rzucała w mundurowych kamieniami, butelkami i puszkami, szarpała za tarcze i popychała, chcąc przedostać się przez policyjny kordon. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu i siły fizycznej” – oświadczyła w poniedziałek rzeczniczka katowickiej policji.

„W trakcie wczorajszego protestu manifestujący uszkodzili policyjny radiowóz, a jeden ze stróżów prawa został dotkliwie poturbowany, kiedy zatrzymywał agresywnego mężczyznę. Policjant, trzymając zatrzymanego, został przewrócony i wielokrotnie kopany po tułowiu i głowie w celu odbicia zatrzymanego mężczyzny. Pomimo brutalnego ataku funkcjonariusz nie wypuścił zatrzymanego” – dodała.

Na czwartkowym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych.

pap / Kresy.pl