KAS i ABW rozbiły grupę przestępczą. W wyniku jej działania Skarb Państwa stracił ok. 30 mln zł

„Warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i olsztyńska komórka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zatrzymały 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej kupujących fikcyjne faktury” – poinformowała KAS w poniedziałek. Łącznie w wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 30 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wyniosły co najmniej 1,8 mln zł. W całym śledztwie zarzuty postawiono już 20 osobom. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 30 mln zł.

Wspólne działania olsztyńskiej KAS i ABW były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pozwoliły one na zatrzymanie osób bezpośrednio zaangażowanych w proceder kupowania fikcyjnych faktur. Przeszukane zostały miejsca ich zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zabezpieczona została dokumentacja księgowa oraz sprzęt komputerowy.

„Grupa działała w latach 2017-2019, a jej działalność polegała na oferowaniu podmiotom z całej Polski „fikcyjnych kosztów”. Wystawiano faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Dokumenty takie umożliwiały generowanie kosztów przez kupujących fikcyjne faktury, a co za tym idzie płacenie niższych podatków lub pozwalały na występowanie o nienależne zwroty VAT” – pisze KAS.

Nielegalnie działające podmioty wystawiły fikcyjne faktury VAT na ponad 9 mln zł. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku wyniosły co najmniej 1,8 mln zł.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa na mieniu znacznej wartości. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Wobec 3 osób sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

W ramach śledztwa zarzuty usłyszało już 20 osób. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił ok. 30 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała kolejnych członków innej grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury. Działania były prowadzone w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Grupa wprowadziła do obrotu lewe faktury na prawie 1,7 mld zł.

Grupa przestępcza organizowała tzw. fakturownie. Są to spółki wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów spółek rekrutowano „słupy” – osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności.

