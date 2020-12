Zatrzymano kolejnych członków grupy przestępczej, która wystawiła lewe faktury na prawie 1,7 mld zł [+VIDEO/+FOTO]

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała kolejnych członków grupy przestępczej, która wystawiała fikcyjne faktury. Działania były prowadzone w woj. pomorskim i zachodniopomorskim – poinformowała służba w środę. Grupa wprowadziła do obrotu lewe faktury na prawie 1,7 mld zł.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, KAS zatrzymała kolejnych 2 członków zorganizowanej grupy przestępczej z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego, którzy decydowali o nielegalnym handlu paliwami w tych regionach. Przeszukane zostały ich miejsca zamieszkania, siedzibę jednej ze spółek oraz ośrodek jeździecki, gdzie mogły być ukryte ważne dokumenty w sprawie. Grupa działała w latach 2015-2019. Wprowadziła do obrotu lewe faktury na prawie 1,7 mld zł.

„Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy. Zarzuty dotyczyły m.in. wystawienia faktur na kwotę prawie 1,7 mld zł. Jest to czyn, który stanowi tzw. zbrodnię fakturową i zagrożony jest karą do 25 lat pozbawienia wolności. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 316 mln zł” – napisano w komunikacie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Zidentyfikowano kolejne podmioty unikające płacenia podatku VAT [+VIDEO]

Grupa przestępcza organizowała tzw. fakturownie. Są to spółki wykorzystywane do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności. Do organów spółek rekrutowano „słupy” – osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności.

Posługiwano się też fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch. Odbiorcami fikcyjnych faktur były m.in. podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty jakie wynikały z fikcyjnych faktur były wpłacane na rachunki bankowe fakturowni, po czym wypłacane w gotówce, a następnie zwracane wpłacającym.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Dwaj kluczowi członkowie grupy zostali aresztowani na 3 miesiące. W sprawie zatrzymanych zostało już 12 osób. W areszcie przebywa aktualnie 8 z nich. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Zatrzymania w opisywanej sprawie rozpoczęły się w styczniu bieżącego roku. Wówczas zatrzymano pierwszych 5 członków grupy.

Zobacz także: KAS: Wykryto karuzelę VAT. Spółka naraziła Skarb Państwa na straty ponad 50 mln zł

gov.pl / Kresy.pl