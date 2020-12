Kolejna eksplozja w „polskim” sklepie w Holandii

W środę nad ranem doszło do eksplozji w sklepie „Biedronka” w holenderskim mieście Beverwijk. To już trzeci w ostatnim czasie wybuch w sklepie o tej nazwie w Holandii.

Jak podawaliśmy, do pierwszych dwóch eksplozji w holenderskich „Biedronkach” doszło we wtorek nad ranem. Pierwsza eksplozja miała miejsce w Aalsmeer około godziny 3 nad ranem i spowodowała pożar, który rozprzestrzenił się również na mieszkanie na piętrze oraz samochód. Nikt nie został ranny. Druga eksplozja miała miejsce godzinę później w Heeswijk-Dinther, na południe od Den Bosch. Wybuch uszkodził frontową ścianę supermarketu, demolując także pobliskie sklepy. Początkowo holenderskie media podawały, że do eksplozji doszło w „polskich supermarketach”. Informacje te okazały się nieprawdziwe, ponieważ oba sklepy nie należały do popularnej w Polsce sieci „Biedronka” a jedynie wykorzystywały jej nazwę, która nie jest znakiem towarowym. Z doniesień mediów wynika, że sklepy te oferowały polskie produkty, co najmniej w jednym z nich pracowali Polacy.

Trzeci wybuch w holenderskim sklepie „Biedronka” nastąpił w środę około godziny 5. nad ranem w Beverwijk koło Amsterdamu. Zniszczona została fasada sklepu, ale wstępne doniesienia mówią, że nikt nie został poszkodowany, podobnie jak w dwóch pierwszych wybuchach. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja. Nie było potrzeby ewakuacji ludzi, ponieważ w pobliżu sklepu nikt nie mieszka.

Media podają sprzeczne doniesienia na temat właścicieli sklepów, w których doszło do eksplozji. Portal Onet napisał, powołując się na holenderskie media, że wszystkie trzy „Biedronki” mają tego samego właściciela. Z kolei Wirtualna Polska podała, że sklep w Aalsmeer prowadzą bracia Mohamed i Moshkhal Mahmoud, a w Heeswijk-Dinther – Shawn Mahmoud. Są to iraccy Kurdowie twierdzący, że są niespokrewnieni ze sobą, pomimo zbieżności nazwisk. Natomiast według Interii dwa z trzech sklepów prowadzi Mohamad Mahmoed.

