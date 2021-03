Kampania promująca Ukrainę, Koalicja Organizacji Mniejszości Imigrantów – nowe akcje władz Wrocławia

Od poniedziałku w pojazdach MPK we Wrocławiu wyświetlane będą klipy promujące Ukrainę. Niebawem ma też powstać Koalicja Organizacji Mniejszości Imigrantów, która ma wspierać liderów i organizacje pozarządowe działające „na rzecz społeczności i dialogu”.

W piątek Radio Wrocław poinformowało, że od poniedziałku w stolicy Dolnego Śląska rusza nowa kampania edukacyjno-informacyjna poświęcona ukraińskim imigrantom. Według oficjalnych szacunków, we Wrocławiu mieszka już co najmniej 60 tys. Ukraińców, ale może ich być już nawet około 100 tysięcy. W 2016 roku Wrocław liczył około 600 tys. mieszkańców. Przypomnijmy, że już parę lat temu lokalne media pisały, że co dziesiąty mieszkaniec miasta jest Ukraińcem.

Szczegóły kampanii władz miasta przedstawiła Olga Chrebor, pełnomocnik prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, przedstawiająca się jako „Ukrainka z Wrocławia”. Od poniedziałku m.in. na ekranach w pojazdach MPK emitowane będą klipy prezentujące Ukrainę.

„Są to filmiki antropologiczne, etnograficzne i turystyczne” – powiedziała. „Mam nadzieję, że będzie to bardzo miły gest dla osób z Ukrainy, które tęsknią za swoim krajem właśnie teraz, kiedy przez pandemię i zamknięcie granic są we Wrocławiu ‘zatrzymane’ i nie mogą odwiedzać swoich rodzin ani rodzinnych stron”.

Przy tej okazji z apelem do mediów wystąpił Bartłomiej Ciążyński, doradca prezydenta Wrocławia ds. tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii. Wezwał on lokalne media, żeby w tytułach publikacji unikały takich sformułowań jak np. „pijani Ukraińcy”. Argumentował to tym, że w przypadku, gdy podobnych czynów dopuszczają się Polacy, nikt nie podkreśla ich „obywatelstwa” [nie użyto słowa „narodowość” – red.]. Zaznaczał, że rozpoczynana przez Wrocław kampania ma promować dialog z Ukrainą i samą Ukrainę „jako miejsce godne zainteresowania i godne odwiedzenia”.

Ponadto, we Wrocławiu powstanie także Koalicja Organizacji Mniejszości Imigrantów. Jej celem ma być wspieranie liderów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności i dialogu. Inicjatywa ta ruszy na początku kwietnia br.

Wrocław już od kilku lat należy do miast o największej liczbie i odsetku imigrantów z Ukrainy w Polsce. Jednocześnie, lokalne władze prowadzą politykę bardzo mocno ukierunkowaną na imigrantów i organizacje na rzecz mniejszości narodowych, a także promując masową imigrację do Wrocławia i na Dolny Śląsk.

W 2019 roku opisywaliśmy, jak Wrocławskie Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju, wielki projekt Fundacji Ukraina, prowadzi szkolenia dla imigrantów z Ukrainy, m.in. jak uzyskać polskie obywatelstwo. Kursy te są finansowane ze środków UE i z budżetu państwa, czyli za pieniądze polskich podatników.

Fundacja Ukraina to największa we Wrocławiu organizacja pozarządowa, która oficjalnie zajmuje się pomaganiem Ukraińcom żyjącym w Polsce, a faktycznie – ściąganiem, pomocą oraz tworzeniem warunków życia dla naszych wschodnich sąsiadów. Jej siedziba mieści się we Wrocławiu. Jej współzałożycielem jest konsul honorowy Ukrainy w tym mieście, Grzegorz Dzik, który wyrażał opinie, że język ukraiński powinien być we Wrocławiu de facto drugim językiem. We Wrocławiu od paru lat działają np. biletomaty z ukraińską wersją językową.

Obecny szef Fundacji Ukraina Artem Zozula jest zarazem dyrektorem honorowego konsulatu Ukrainy. Jak powiedział w reportażu dla ukraińskiego serwisu „Europejska Prawda”, początkowo Fundacja otrzymywała „bardzo znaczące wsparcie z budżetu miasta”, natomiast obecnie głównym sponsorem organizacji jest Unia Europejska. Dodał, że podobne organizacje stopniowo pojawiają się i zaczynają działać w innych miastach, szczególnie w Krakowie i w Gdańsku. Fundacja mogła liczyć na szczególne względy byłego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, znanego z mocno proukraińskich i proimigracyjnych poglądów i działań. W 2016 roku Dutkiewicz przekazał Fundacji 50 tys. euro, które otrzymał w ramach Niemieckiej Nagrody Narodowej.

