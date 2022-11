Kaczyński: Wydatki na zbrojenia zostaną utrzymane. Są konieczne ze względu na postawę Rosji

Przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane – oświadczył w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić” – powiedział. Dodał, że zbrojenia są konieczne ze względu na postawę Rosji.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został zapytany w czasie spotkania z wyborcami w Wadowicach, czy 13 i 14 emerytura zostaną utrzymane. „Będą utrzymane” – odpowiedział, cytowany przez portal WNP. „Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić” – dodał.

Zaznaczył, że zbrojenia są konieczne ze względu na postawę Rosji.

„Jeśli wojna na Ukrainie nie skończy się kompletną klęską Rosji, polegającą na całkowitym jej wyparciu z Ukrainy, to ten pokój będzie tymczasowy. Potrwa 5, 6, może 10 lat, ale Rosjanie znowu będą próbowali iść do przodu. I muszą zostać przekonani przez nas i przez naszą siłę, że jeśli chcą iść do przodu, to nie tutaj” – oświadczył prezes PiS.

Jak informowaliśmy, także szef KPRM Marek Kuchciński podkreślił w sobotę, że nie ma mowy o cięciach wydatków społecznych oraz na obronność. Podkreślił, że rządowi szczególnie zależy na wskazanych resortach, czyli MON i MRiPS. „Zależy nam przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa Polakom” – zaznaczył. „To musi zapewnić silna armia, którą rozbudowuje wicepremier Mariusz Błaszczak – stąd w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie zwiększyła się liczba żołnierzy w Polsce” – dodał.

Zobacz także: Sasin zapowiada cięcia wydatków

wnp.pl / Kresy.pl