Kaczyński: rzeź wołyńska to wyjątkowo okrutne ludobójstwo, Ukraińcy pobili pod tym względem Niemców

Żaden kraj nie może się pogodzić z relatywizacją ludobójstwa dokonanego na własnym narodzie, i to ludobójstwa wyjątkowo wręcz okrutnego…trudno pod tym względem pobić Niemców, ale niestety Ukraińcom to się udało – powiedział Jarosław Kaczyński.

W piątkowym wywiadzie na antenie Polskiego radia 24, wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że rzeź wołyńska była wyjątkowo okrutnym ludobójstwem i nie można zgodzić się tu na żadne próby relatywizacji.

Szef PiS odniósł się w ten sposób do pytania, czy Polskę satysfakcjonują deklaracje strony ukraińskiej, które padły podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy rzezi wołyńskiej.

– Nie, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że żaden kraj nie może się pogodzić z relatywizacją ludobójstwa dokonanego na własnym narodzie, i to ludobójstwa wyjątkowo wręcz okrutnego – odpowiedział Kaczyński. Zaznaczył zarazem, że „trudno pod tym względem pobić Niemców, ale niestety Ukraińcom to się udało”.

– Dla nas rozwiązanie tej sprawy w sposób jednoznaczny, a przede wszystkim prawo do ekshumacji, prawo do pochówków tych, którzy zostali zamordowani, to kwestia zupełnie podstawowa – podkreślił Jarosław Kaczyński. Przypomniał też, jak parę lat temu rozmawiał na ten temat z ówczesnym ukraińskim prezydentem, Petrem Poroszenką.

– Rozmawiałem z nim na ten temat i powiedziałem jasno, że z Banderą i jego podobnymi do świata Zachodu, a tam przecież chce wejść Ukraina, wejść się nie da – oświadczył.

Miesiąc temu prezes PiS wypowiedział się w bardzo podobny sposób, gdy został zapytany na antenie RMF FM o ludobójstwo Ukraińców na Polakach. „Jest to trudne, nie będę tego ukrywał. Nie chcę tego tematu rozwijać. Mówię jasno – kiedy przyjdzie ta rocznica, a to już bardzo niedługo, trzeba powiedzieć, że to było ludobójstwo wyjątkowo wręcz brutalne, okrutne, jeszcze gorsze niż to niemieckie. To było ludobójstwo i trzeba się z tym rozliczyć” – oświadczył Kaczyński. Zaznaczył, że trzeba powiedzieć „właściwe słowa” oraz że należy pomordowanych Polaków „właściwie pochować, tak jak na to zasługują”.

Jak pisaliśmy, w tym wywiadzie prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o kroki rządu jeśli unijny zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika nie zostanie przedłużony po 15 września.

„Jeżeli tak się stanie, to będziemy musieli tutaj po prostu podjąć decyzję. Indywidualną, ale sądzę, że podejmą ją także inne państwa wschodniej flanki, co znaczy po prostu kontynuować tę blokadę” – odpowiedział Kaczyński. „To jest coś czego po prostu nie możemy poświęcić i nasi ukraińscy przyjaciele powinni sobie zdawać z tego sprawę. (…) „My w konkurencji bezpośredniej z krajem, które ma ogromne obszary czarnoziemu i strukturę rolnictwa zupełnie inną niż nasza, pod wieloma względami efektywniejszą, po prostu nie mamy żadnych szans” – dodał.

Niewykluczone, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znudził się partnerami z PiS i gra już na nowe otwarcie polityczne w Polsce – napisał niedawno „Dziennik Gazeta Prawna”, w kontekście sporu o przedłużenie unijnego moratorium na import ukraińskiego zboża.

polskieradio24.pl / Kresy.pl