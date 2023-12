Jaworzniacki PKM zatrudnia kierowców, którzy nie znają polskiego

Jak dowiadujemy się z informacji opublikowanych na portalu jaw.pl, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie zatrudnia kierowców nieznających języka polskiego.

Jak poinformował w poniedziałek portal jaw.pl w autobusie linii A, który jechał w stronę Katowic doszło do awarii. Pasażerowie nie mogli otrzymać informacji o ich podróży, ponieważ kierowca nie znał polskiego języka. “Kierowca nie mówi w języku polskim, więc pasażerowie stoją przed autobusem i nie mają żadnej informacji, co dalej robić. Nie wiedzą czy przyjedzie zastępczy autobus i co jest powodem awarii” – czytamy.

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Jaworznie opublikowało na Facebooku komunikat, który potwierdza doniesienia portalu.

“Dzisiaj, 18 grudnia ze względu na zablokowanie autostrady A4 po wypadku, poranne kursy linii A realizowane był w sposób minimalizujący utrudnienia dla pasażerów, trasą objazdową przez Mysłowice.

Niestety oprócz utrudnień związanych z wydłużoną trasą przejazdu, o godz. 8:38 jeden z autobusów uległ losowej, niemożliwej do wcześniejszego przewidzenia awarii układu chłodzenia. Autobus posiadał wszystkie wymagane prawem badania i przeglądy. Pojazdem kierował pracownik posługujący się językiem angielskim, który udzielił podróżnym stosownych informacji. Osoby nie znające języka angielskiego dowiedziały się o planowanym podstawieniu pojazdu rezerwowego od współpodróżnych. Do usunięcia skutków awarii uruchomione zostały aż dwa pojazdy zastępcze, tak aby jak najmniejsza liczba podróżnych odczuła utrudnienia. Jeden autobus rezerwowy zabrał pasażerów z zepsutego pojazdu, a drugi uruchomiony został do obsługi kolejnych kursów zgodnie z rozkładem jazdy. Ze względu na ogólny brak kierowców w systemie transportowym, w całej aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej usługi kierowania autobusami świadczy już kilkuset obcokrajowców i nasza Spółka nie jest w tej dziedzinie wyjątkiem. Ubolewamy, że w przestrzeni publicznej pojawia się wiele nieuzasadnionego hejtu, nietolerancji, a nawet komentarzy rasistowskich. Apelujemy, aby media udostępniające tego typu informacje prowadziły stosowną moderację. Twarde dane dotyczące liczby zdarzeń na drogach z udziałem naszych autobusów jasno wskazują, że pracownicy obcojęzyczni nie wyprzedzają w statystykach Polaków. Pomimo bariery językowej goście naszego miasta realizują poprawnie swoje obowiązki i należy im się odpowiedni szacunek. Incydentalne przypadki pomylenia trasy przejazdu niejednokrotnie zdarzały się także rodowitym mieszkańcom Jaworzna zatrudnionym na stanowisku kierowcy” – czytamy.

Kresy.pl/jaw.pl