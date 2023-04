Izraelska policja zaatakowała chrześcijan [+VIDEO]

Izraelska policja jest krytykowana za brutalność po tym, jak uniemożliwiono setkom prawosławnych chrześcijan świętowanie Wielkiej Soboty w kościele na Starym Mieście w Jerozolimie.

Zgodnie z filmami krążącymi w serwisach informacyjnych, przed kościołem Grobu Świętego zaatakowano kilku prawosławnych księży koptyjskich.

You need to see this. Christians being shoved and beaten by armed Muslims. They are preventing Christian worshippers from reaching their Church in Jerusalem. Oh wait, Israeli armed police and soldiers are doing this. pic.twitter.com/7h0sSnhepa

— Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) April 16, 2023