Izrael zbombardował obóz dla uchodźców w Strefie Gazy. Jest wielu zabitych i rannych [+VIDEO]

Według strony palestyńskiej w wyniku izraelskiego ataku na największy obóz dla uchodźców w Strefie Gazy zabitych i rannych zostało kilkaset obóz. Izrael potwierdził, że zbombardował obóz. Twierdzi, że celem był dowódca Hamasu.

We wtorek siły izraelskie zbombardowały bloki mieszkalne w Dżabalija, gęsto zaludnionym osiedlu-obozie dla uchodźców w północnej części Strefy Gazy. Na miejscu eksplozji widać wielki krater i potężne rumowisko. Ratownicy i zwykli ludzie próbowali ratować żywych spod gruzów.

Według dyrektora pobliskiego Szpitala Indonezyjskiego, zginęło co najmniej 50 osób, ale liczba ta prawdopodobnie będzie rosła.

Strona palestyńska twierdzi, że w ataku zabitych i rannych zostało łącznie kilkaset osób. Jeden z mieszkańców w rozmowie z korespondentem Al-Jazeera określił atak i jego rezultaty jako „trzęsienie ziemi”.

Strona izraelska potwierdziła, że przeprowadziła atak. Twierdzi, że celem był dowódca Hamasu. Początkowo rzecznik izraelskiej armii, Daniel Hagari powiedział, że siły Izraela przeprowadziły atak na obóz-miasto Dżabalija i zabiły Ebrahima Biariego, dowódce Hamasu. Miał on dowodzić walkami w północnej części Strefy Gazy. Hagari twierdzi też, że poważnie uszkodzono centrum dowodzenia, zaś w ciągu dnia zabito około 50 bojowników Hamasu.

Agencja AFP donosi, że według jej reportera na miejscu sfilmowano co najmniej 47 ciał.

Israeli Occupation, the only nuclear power in the Middle East, has just erased #Jabalia refugee camp through air strikes killing at least 400 Palestinians at once. The camp is only 1.4 KM in size; yet at least 6 bombs have been used. Just collateral damage as you know, so keep it… pic.twitter.com/ZV5MFph5yI

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) October 31, 2023