Jak poinformował w swojej aktualizacji amerykański Instytut Badań nad Wojną, prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział integrację okupowanych terytoriów Ukrainy w ciągu najbliższych sześciu lat

Według raportu ISW planuje on do 2030 roku zrównanie okupowanych terytoriów Ukrainy z Federacją Rosyjską w „kluczowych obszarach”, ale nie określono, w jakich obszarach. Według analityków świadczy to o tym, że Putin nie zamierza iść na ustępstwa terytorialne.

Ponadto wezwał rosyjskie banki, aby nie bały się zachodnich sankcji i zintensyfikowały pracę na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Według niego podmioty Federacji Rosyjskiej rzekomo nawiązały już więzi patronackie z ziemiami ukraińskimi, które są kontrolowane przez Rosję.

Putin już wcześniej mówił, że państwowość Ukrainy może otrzymać „nieodwracalny cios”, jeśli wojna będzie kontynuowana. Dodał, że Rosja nigdy nie porzuci zdobyczy, które osiągnęła. Wygłosił swoje uwagi w telewizji dzień po tym, jak Szwajcaria zgodziła się na organizację światowego szczytu na prośbę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Putin odrzucił dyskusje na temat „tzw. formuł pokojowych” na Zachodzie i Ukrainie oraz, jak to określił, „zaporowe żądania”, jakie się z nimi wiążą. „No cóż, jeśli nie chcą, to nie” – powiedział.

„Teraz jest już całkiem oczywiste, że nie tylko (ukraińska) kontrofensywa zakończyła się niepowodzeniem, ale inicjatywa jest całkowicie w rękach rosyjskich sił zbrojnych. Jeśli tak się stanie, państwowość ukraińska może otrzymać nieodwracalny, bardzo poważny cios”.

Rosja kontroluje obecnie 17,5% terytorium Ukrainy. Putin powiedział, że rozmowy o negocjacjach to „próba zmotywowania nas do porzucenia zdobyczy, które osiągnęliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Ale to jest niemożliwe. Wszyscy rozumieją, że to niemożliwe”.

Agencja Reuters poinformowała, że Rosja oficjalnie odrzuciła propozycję rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kontroli zbrojeń. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow powiedział, że USA zaproponowały Rosji oddzielenie kwestii Ukrainy od rozmów w sprawie kontroli zbrojeń obu mocarstw. Jednak jego zdaniem taka koncepcja jest nie do przyjęcia ze względu na poparcie, jakiego Zachód udziela Ukrainie. Oskarżył też Zachód o prowadzenie „wojny hybrydowej” przeciwko Rosji.