Indie: udany test pojazdu hipersonicznego [+VIDEO]

Indie poinformowały o przeprowadzeniu udanego testu hipersonicznego pojazdu manewrującego napędzanego silnikiem strumieniowym.

Według doniesień medialnych, m.in. serwisu „War Zone” portalu The Drive, Indie przeprowadziły udaną próbę hipersonicznego pojazdu manewrującego. Jak podano, miała ona miejsce w poniedziałek, a wykorzystano Pojazd Demonstracyjny Technologii Hipersonicznej (Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle – HSTDV), stworzony przez Organizację Badań i Rozwoju Obronnego (DRDO). Ma on być napędzany silnikiem strumieniowym typu scramjet.

Pojazd wystrzelono z kompleksu na Wheeler Island, u wybrzeży stanu Orisa (Odisha) we wschodniej części Indii, przy użyciu rakiety Agni-I, opartej na rakietowym pocisku balistycznym krótkiego zasięgu.

W oficjalnym komunikacie DRDO, po wyniesieniu na odpowiednią wysokość pojazd przez ponad 20 sekund leciał z prędkością Mach 6. „Silnik strumieniowy zadziałał podręcznikowo” – zaznaczono.

Cały test był monitorowany przez specjalne systemy obserwacyjno-śledzące i radary. Sprawdzono też szereg kluczowych technologii, jak konfigurację aerodynamiczną pojazdu, zapłon silnika czy mechanizm oddzielający, które mają pomóc w dalszym rozwijaniu technologii hipersonicznej. Według DRDO, był to „gigantyczny skok w obszarze rodzimych technologii obronnych”. Wszystko to ma posłużyć do budowy pojazdów hipersonicznych bloku NextGen Hypersonic.

Gratulacje z okazji sukcesu złożyli przedstawiciele władz Indii.

Congratulations to @DRDO_India for successfully conducting test flight of Hypersonic Technology Demonstrator Vehicle by using indigenous scramjet engine. This is an important milestone in our quest towards achieving self-reliance. #HSTDV pic.twitter.com/1pC5EGiCBo — Vice President of India (@VPSecretariat) September 7, 2020

Congratulations to @DRDO_India for successful flight of the Hypersonic Test Demonstration Vehicle today. The scramjet engine developed by our scientists helped the flight achieve a speed 6 times the speed of sound! Very few countries have such capability today. — Narendra Modi (@narendramodi) September 7, 2020

Lokalne indyjskie media podają, że opisywany pojazd przygotuje drogę do stworzenia „praktycznej broni” w ciągu kolejnych pięciu lat.

„War Zone” przypomina, że pierwszy test indyjskiego pojazdu hipersonicznego w czerwcu ubiegłego roku był nieudany.

Ponadto, Indie współpracują z Rosją nad hipersonicznym rakietowym pociskiem manewrującym Brahmos-2, napędzanym silnikiem strumieniowym. Nie wiadomo dokładnie, czy program ten jest jakoś powiązany z projektem pojazdu hipersonicznego, ale według planów Brahmos-2 ma być dostępny w wersjach odpalanych zarówno z platform powietrznych, jak i morskich i lądowych. Możliwe, że rakieta ta może wykorzystywać technologię z rosyjskiego hipersonicznego pocisku manewrującego 3M22 Cyrkon, który ma trafić na uzbrojenie rosyjskiej marynarki wojennej.

Jak zauważa przy tym „War Zone”, Indie z pewnością obserwują też sytuację w Chinach, które robią szybkie postępy w pracach nad bronią hipersoniczną.

