Imigranci z drabiną próbowali dostać się do Polski, zatrzymano przemytnika [+VIDEO]

84 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się do naszego kraju ujawnili minionej doby (12.10.2023 r.) funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zdarzenia z nielegalną migracją odnotowane zostały na Placówkach SG w Płaskiej, Narewce i Białowieży. 25 osób podchodziło pod zaporę, ale na widok polskich służb cudzoziemcy wycofywali się w głąb Białorusi. Do Polski wbrew przepisom próbowali dostać się między innymi obywatele Egiptu, Syrii i Iranu.

Za pomocnictwo w Bielsku Podlaskim wspierający Straż Graniczną funkcjonariusze Policji zatrzymali obywatela Turkmenistanu, który nissanem przewoził czterech obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę.

W środę 11 października br. do Polski z terytorium Białorusi próbowało nielegalnie przedostać się 104 cudzoziemców. Byli to między innymi obywatele Egiptu, Syrii i Indii. Zaznaczono, że 17 osób na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś. Zaznaczono też, że na odcinku granicy podlegającym pod kontrolę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej-Dubicze Cerkiewne grupy cudzoziemców rzucały kamieniami w polskie patrole. Nikt nie doznał obrażeń.

We wpisie na platformie X, w którym podano powyższe informacje, zamieszczono też nagranie wideo. Widać na nim grupę obcokrajowców, przemieszczających się wzdłuż ogrodzenia granicznego po stronie białoruskiej. Druga część nagrania, zarejestrowana nocą, pokazuje rzucanie kamieniami w polskiego funkcjonariusza.

W dn.11.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾104 cudzoziemców,https://t.co/0z0iwvjWyT.ob.Egiptu,Syrii i Indii,w tym 17 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾#PSGDubiczeCerkiewne grupy cudzoziemców rzucały kamieniami w🇵🇱patrole. Podczas ataków nikt nie doznał obrażeń. pic.twitter.com/dVFF9D7LXA — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 12, 2023

Od początku 2023 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali już ponad 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Informowaliśmy wcześniej, że we wtorek, gdy łącznie ponad 100 nielegalnych imigrantów usiłowało przedostać się z Białorusi do Polski, grupa około 20 agresywnych cudzoziemców rzucała w polskie patrole kamieniami i palącymi się konarami drzew. Miało to miejsce na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych. Straż Graniczna opublikowała nagranie zajścia. Do Polski wbrew przepisom usiłowali dostać się obywatele Indii, Syrii, Iranu i Afganistanu.

Jak informowaliśmy, także w poniedziałek agresywni cudzoziemcy rzucali palącymi się gałęziami i kamieniami w polskie służby przy granicy z Białorusią.

To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu imigranci usiłujący nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski po raz kolejny zaatakowali polskich żołnierzy przy granicy. W ubiegły wtorek Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało nagranie zajścia.

Wcześniej grupa ponad 40 młodych mężczyzn, wyposażonych m.in. szpadle i łopaty, szukało sposobu na nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Kresy.pl