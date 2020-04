GUS: Marzec najgorszym miesiącem pod względem liczby urodzeń od 2015 roku. Sytuacja stale się pogarsza

W marcu urodziło się 27 tys. dzieci, najmniej od grudnia 2015 r. Przybyło też zgonów. Sytuacja demograficzna Polski jest z miesiąca na miesiąc coraz gorsza.

W najnowszym kwartalnym opracowaniu GUS o sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce możemy znaleźć informacje o sytuacji demograficznej Polski – dane z każdym kolejnym miesiącem wyglądają tylko gorzej.

CZYTAJ TAKŻE: Około 100 milionów złotych kosztuje 500+ dla Ukraińców. To prawie czterokrotny wzrost w rok

Jak wskazuje ekonomista Rafał Mundry, w marcu tego roku urodziło się 27 tys. dzieci wobec 28,8 tys. w analogicznym okresie w 2019 r. Oznacza to, że tegoroczny marzec jest najsłabszym pod tym względem miesiącem od grudnia 2015 r. W ubiegłym miesiącu odnotowano także większą liczbę zgonów – 37 tys. wobec 34,1 tys. rok temu.

GUS:

W marcu urodziło się 27 tys. dzieci (rok temu 28,8 tys.)

To najsłabszy miesiąc od XII 2015

Odnotowano także 37 tys. zgonów (rok temu 34,1 tys.) Suma krocząca urodzin za ostatnie 12m to 372,2 tys dzieci

Pierwszy raz spadliśmy do poziomu sprzed 500+

Wróciliśmy do punktu zera pic.twitter.com/j6O5lfNPOK — Rafał Mundry (@RafalMundry) April 24, 2020

W końcu I kwartału ludność Polski liczyła 38,364 mln osób, czyli o ponad 29 tys. mniej niż przed rokiem oraz o blisko 19 tys. mniej niż w końcu 2019 r. Szacuje się, że saldo migracji zagranicznych na pobyt stały pozostało na poziomie sprzed roku.

Tempo ubytku rzeczywistego w I kwartale br., podobnie jak przed rokiem, wyniosło -0,05 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 5 osób – informuje GUS.

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie trzech pierwszych miesięcy br. zarejestrowano ok. 88 tys. urodzeń żywych. To prawie 3 tys. mniej niż analogicznym okresie ub. roku.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: GUS: Wysoka liczba urodzeń, ale przyrost naturalny coraz bardziej na minusie – wrzesień 2019 r.

Przeczytaj również: GUS: Wyraźnie spada liczba urodzeń i ślubów. „To już tąpnięcie” – lipiec 2019 r.

Współczynnik urodzeń zmniejszył się w skali roku o 0,3 pkt i wyniósł 9,2‰. Liczba zgonów również uległa obniżeniu (o niespełna 2 tys.) i w I kwartale br. zarejestrowano ich ok. 108 tys. Ogólny współczynnik zgonów kształtował się na poziomie 11,3‰ i był o 0,1 pkt niższy niż przed rokiem.

Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych i zgonów ogółem, pozostał ujemny i wyniósł -20 tys.

Wedle GUS-u przeciętnie na każde 10 tys. ludności ubyło 21 osób wobec 20 przed rokiem, sytuacja więc sukcesywnie się pogarsza.

GUS poinformował także o ilości zawartych małżeństw. W I kwartale br. było ich ok 14 tys., czyli o prawie 1 tys. mniej niż przed rokiem, z czego prawie 1/4 stanowiły małżeństwa wyznaniowe. W stosunku do 16 tys. małżeństw orzeczono rozwód, to o ok. 2 tys. mniej niż przed rokiem. Separacja została orzeczona w stosunku do kolejnych ok. 0,3 tys. małżeństw – nieznacznie mniej niż przed rokiem.

Kresy.pl / GUS